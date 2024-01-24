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В Пермском крае проводница высадила группу пассажиров в лесу

10:04, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Пермском крае проводница высадила группу пассажиров в лесу
10:04, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
752
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#Пермский край\n#дороги\n#происшествие\n#природа\n#лес\n#пассажиры\n#железная дорога
Фото: pxhere.com
752
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На морозе люди прошли к своей станции несколько километров по путям.

Чернушка. Пермский край. Пассажиры поезда едва не замерзли ночью в лесу в Пермском крае. Из-за ошибки проводницы они сошли не на своей станции, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вместо города Чернушка, их высадили раньше. Пассажиры оказались в безлюдном месте и не успели вернуться в поезд, который уже тронулся. 

По словам попавшей в передрягу пассажирки, рядом не было домов и освещения. Связь не работала. В такой ситуации группой было принято решение идти в Чернушку пешком вдоль путей. Люди прошли несколько километров, прежде чем их подобрал попутный товарный поезд. У рассказавшей о происшествии девушки в больнице нашли признаки переохлаждения.

Как оказалось, состав отстал от расписания, в результате не знавшая об этом проводница перепутала станции.

Напомним, ранее в Кирове проводница высадила из вагона сбежавшего из переноски кота одного из пассажиров. В итоге, как позднее выяснилось, животное погибло.

10:04, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
752
0
#Пермский край\n#дороги\n#происшествие\n#природа\n#лес\n#пассажиры\n#железная дорога