С 1 апреля в Удмуртии начнётся гарантийная проверка дорог

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля начнётся гарантийная проверка дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обследование продлится до конца мая. За это время специалисты проверят техническое состояние 1089 объектов, которые были отремонтированы с 2018 по 2023 годы.

Комиссии проверят дороги, тротуары и мосты, и особое внимание уделят дорогам, которые ремонтировались в рамках дорожных программ, например, нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Проверять дороги будут специальные комиссии, в которые войдут собственники объектов, представители подрядных организаций, стройконтроля и общественники. Им предстоит осмотреть каждый объект по три раза с периодичностью один раз в две недели.

«Почему объекты проверяются как минимум три раза. После зимы дорожное полотно еще замерзшее, многие дефекты могут не проявиться при первой проверке. Позже, после схода снега и оттепелей, эта же дорога может показать совсем другую ситуацию — где-то проявятся трещины, где-то уйдет обочина. С приходом тепла картина вновь может поменяться», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Все выявленные дефекты подрядчики будут устранять за свой счет.

Также комиссия по обращению граждан будет следить за сайтами администраций городов и районов Удмуртии и их соцсетями, чтобы найти жалобы местных жителей на дороги.

Отмечается, что в 2023 году самыми частыми дефектами на дорогах стали поперечные и продольные трещины. Они не влияют на безопасность участников дорожного движения, но попадают под гарантийные обязательства.