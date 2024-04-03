Проверку гарантийных дорог в Ижевске начали с улицы Спортивной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали проверку гарантийных дорог. Предстоит обследовать дороги, которые ремонтировали с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На гарантии находятся 113 участков, в том числе 72 объекта, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Одной из первых проверка коснулась улицы Спортивной в микрорайоне Старки. Она была отремонтирована в рамках БКД в 2020 году. Протяженность участка составляет 2,6 км.

Также уже обследован переулок Северный протяженностью почти 1,8 км и участок в 1,5 км от дороги «Ижевск-Сарапул» до совхоза Медведево. Оба объекта были отремонтированы в 2022 году.

Каждый участок будет обследован трижды, заверяют эксперты. Это нужно, чтобы дороги постепенно оттаяли и «показали себя». Работы продолжатся до 1 июля.