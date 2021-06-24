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Впервые с апреля число заражений ковидом в Удмуртии превысило 60

09:20, 24 июня, 2021
Анна Торхова
Впервые с апреля число заражений ковидом в Удмуртии превысило 60
09:20, 24 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
350
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О положительных тестах узнали 68 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые с апреля зарегистрировали более 60 заражений за сутки – 68. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Больше всего заболевших в Ижевске – 27, еще по 10 заражений зарегистрировали в Глазове и Можге, также ковид выявили у 9 жителей Сарапула, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Завьяловского района. В списке 12 человек старше 65 лет.

За сутки врачи выписали 40 пациентов, двое скончались – 82-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Пациенты, которые сейчас проходят лечение, в основной массе находятся в удовлетворительном состоянии – 2 385 человек. 355 находятся в состоянии средней степени тяжести, 60 – в тяжелом.

09:20, 24 июня, 2021
Анна Торхова
350
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус