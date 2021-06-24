Впервые с апреля число заражений ковидом в Удмуртии превысило 60

О положительных тестах узнали 68 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые с апреля зарегистрировали более 60 заражений за сутки – 68. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Больше всего заболевших в Ижевске – 27, еще по 10 заражений зарегистрировали в Глазове и Можге, также ковид выявили у 9 жителей Сарапула, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Завьяловского района. В списке 12 человек старше 65 лет.

За сутки врачи выписали 40 пациентов, двое скончались – 82-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Пациенты, которые сейчас проходят лечение, в основной массе находятся в удовлетворительном состоянии – 2 385 человек. 355 находятся в состоянии средней степени тяжести, 60 – в тяжелом.