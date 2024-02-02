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Текущей зимой на шести улицах Ижевска дорожники залатали ямы литым асфальтом

16:35, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Текущей зимой на шести улицах Ижевска дорожники залатали ямы литым асфальтом
16:35, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ямы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
19
0

Чтобы не мешать транспорту, работы велись в ночное время.

Ижевск. Удмуртия. За два месяца зимы на шести улицах Ижевска дорожники устранили ямы литым асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В декабре и январе подрядчик работал на улицах: Ленина, 40 лет Победы, Союзной, Чугуевского, Карла Маркса и в проезде Копровый. Преимущественно работы проводились ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

Отмечается, что литой асфальт можно укладывать даже зимой при температуре до -10 градусов по Цельсию. 

Жители Ижевска могут сообщать о дефектах дорожного полотна в диспетчерскую службу по телефону 072 или 998-072. 

16:35, 02 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ямы