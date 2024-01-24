В Ижевске рассказали о возможном расширении улицы Карла Маркса к северу от улицы Кирова

Ижевск. Удмуртия. Читатели «Сусанина» сообщили, что в Ижевске якобы вскоре дорогу по улице Карла Маркса к северу от перекрёстка с улицей Кирова планируют расширить и пустить по ней трамвай. В ответ на запрос редакции в администрации Ижевска сообщили, что в городе утвердили проект планировки территории, по которому возможна реконструкция данного участка проезжей части.

Дело в том, что постановлением администрации Ижевска от 28 декабря 2023 года была утверждена документация по планировке территории, которая предусматривает размещение линейного объекта «Участок дороги городской уличной сети — улица Карла Маркса, расположенный в пределах микрорайона №12 жилого района «Север» в Октябрьском районе Ижевска».

«При реализации этого проекта запланированы расширение проезжей части улицы Карла Маркса на участке от улицы Кирова до переулка Северный до четырёх полос с устройством бокового (местного) проезда, парковочных пространств, тротуара и велосипедной дорожки, перенос и капитальный ремонт существующих инженерных коммуникаций», — сообщили в администрации города.

Проект планировки также предусматривает строительство трамвайных путей по Карла Маркса на обособленном полотне от улицы Кирова с западной стороны в северном направлении — в соответствии с транспортной схемой, утверждённой Генпланом Ижевска. Но нет информации о маршрутах планируемых трамвайных путей, а также о местах, где планируется «конечная» остановка или «закольцовка».

В администрации Ижевска подчеркнули, что речь идёт лишь о проекте. Пока что разработан проект планировки территории, который, действительно, предусматривает в перспективе как таковое расширение дороги и прокладку трамвайных путей. Но на сегодняшний день нет проекта на реконструкцию проезжей части, нет проекта строительства трамвайной линии. Также не определены сроки подобного строительства и источники финансирования.