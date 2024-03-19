После проверки прокуратуры в деревне Быргында Каракулинского района оборудовали освещение

Каракулино. Удмуртия. В деревне Быргында Каракулинского района Удмуртии провели стационарное электрическое освещение после прокурорской проверки. Об этом сообщает прокуратура республики.

После обращения граждан прокуратура Каракулинского района провела проверку участка дороги Каракулино – Красный Бор, протяженностью более километра, проходящему по улице 8 Марта деревни Быргында.

После этого прокурор района обратился в суд, чтобы обязать «Управтодор» организовать искусственное наружное освещение дороги.

Благодаря вмешательству прокуратуры на дороге деревни появилось освещение.