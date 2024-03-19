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После проверки прокуратуры в деревне Быргында Каракулинского района оборудовали освещение

13:30, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
После проверки прокуратуры в деревне Быргында Каракулинского района оборудовали освещение
13:30, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#прокуратура Удмуртии\n#Каракулинский район\n#освещение\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
15
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Участок дороги протяженностью более километра не имел стационарного освещения.

Каракулино. Удмуртия. В деревне Быргында Каракулинского района Удмуртии провели стационарное электрическое освещение после прокурорской проверки. Об этом сообщает прокуратура республики.

После обращения граждан прокуратура Каракулинского района провела проверку участка дороги Каракулино – Красный Бор, протяженностью более километра, проходящему по улице 8 Марта деревни Быргында.

После этого прокурор района обратился в суд, чтобы обязать «Управтодор» организовать искусственное наружное освещение дороги.

Благодаря вмешательству прокуратуры на дороге деревни появилось  освещение.

13:30, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
15
0
#прокуратура Удмуртии\n#Каракулинский район\n#освещение\n#дороги