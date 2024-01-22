Метель вымела товары с прилавков продовольственных магазинов Казани

Казань. Татарстан. Продукты первой необходимости исчезли из продажи в ряде магазинов Казани. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на портал 116.ru.

Фотографии пустых прилавков выложили в соцсетях жители столицы Татарстана. По словам казанцев, в некоторых магазинах нет хлеба, мяса, молока, яиц и овощей. Прежде всего с дефицитом столкнулись небольшие продуктовые магазины формата «У дома». Некоторые фруктовые и овощные лавки даже временно закрылись.

Причина – сильнейший снегопад и метели, обрушившиеся на Поволжье. Из-за них пришлось перекрыть федеральные и региональные трассы, по которым курсируют фуры с продовольственными товарами. В настоящее время движение восстановлено. Власти обещают, что в ближайшее время подвоз продуктов в магазины возобновится.