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Метель вымела товары с прилавков продовольственных магазинов Казани

15:43, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Метель вымела товары с прилавков продовольственных магазинов Казани
15:43, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
328
0
#Татарстан\n#Казань\n#торговля\n#снег\n#дороги\n#магазины\n#продукты
Фото: pxhere.com
328
0

Из-за снегопадов в Поволжье пришлось временно перекрыть автотрассы, по которым завозили продукты.

Казань. Татарстан. Продукты первой необходимости исчезли из продажи в ряде магазинов Казани. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на портал 116.ru.

Фотографии пустых прилавков выложили в соцсетях жители столицы Татарстана. По словам казанцев, в некоторых магазинах нет хлеба, мяса, молока, яиц и овощей. Прежде всего с дефицитом столкнулись небольшие продуктовые магазины формата «У дома». Некоторые фруктовые и овощные лавки даже временно закрылись.

Причина – сильнейший снегопад и метели, обрушившиеся на Поволжье. Из-за них пришлось перекрыть федеральные и региональные трассы, по которым курсируют фуры с продовольственными товарами. В настоящее время движение восстановлено. Власти обещают, что в ближайшее время подвоз продуктов в магазины возобновится.

15:43, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
328
0
#Татарстан\n#Казань\n#торговля\n#снег\n#дороги\n#магазины\n#продукты