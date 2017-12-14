Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер рассказал о долгах жителей Удмуртии перед энергетиками и возможной концессии по сетям «Ижводоканала».

Во вторник, 12 декабря, состоялась видео-пресс-конференция председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера с журналистами из более чем десяти субъектов Российской Федерации, где присутствуют региональные филиалы компании. Паслер ответил на вопросы, в том числе представителей СМИ Удмуртии, которые затронули тему долгов потребителей перед компанией и возможную концессию по сетям «Ижводоканала».

Стоит отметить, что у журналистов вызвали интерес совершенно разные темы, начиная с величины тарифов в Коми, заканчивая строительством солнечных и ветряных электростанций в Оренбургской области.

Долги перед ПАО «Т Плюс»

Актуальный вопрос для представителей Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» - долги. На данный момент потребители не доплатили компании порядка 5 млрд рублей за электроэнергию, отопление и горячую воду. Самыми крупными должниками сейчас являются управляющие компании, а также бюджетные организации республики.

По словам Дениса Паслера, сейчас такая тенденция характерна для страны в целом и проблемы испытывают не только энергетики.

«Справедливости ради, надо сказать, что проблемы собираемости есть не только в нашей компании. Это проблема в целом по стране. Долги перед нами есть и в других регионах. Они зависят от разных моментов: от объема филиала, […] от работы предприятий, от работы управляющих компаний и возможности платить, которая зависит от доходов жителей. По совокупности и складываются эти негативные тенденции и проблемы», - рассказал Денис Паслер.





Он также отметил, что величина задолженности перед компанией сейчас составляет 65 млрд рублей, причем годовая инвестиционная программа компании на все регионы в 2017 году составляет 25 млрд рублей.

«Если бы была возможность возврата, то представляете, насколько бы мы увеличили объемы перекладок труб и замены оборудования. Это огромная проблема, огромные деньги. Она влияет и на инвестиции, и на развитие компании. Мы работаем в этом направлении всеми возможными законными инструментами», - отметил спикер.

Паслер также напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме в первом чтении был принят законопроект о переходе на прямые расчеты, что должно позволить увеличить собираемость взносов, однако это относится только к управляющим компаниям.

«К предприятиям у нас всегда индивидуальный подход, с точки зрения возможности включения – отключения или реструктуризации задолженности. Мы все равно понимаем, что любой отключенный потребитель – это наш потребитель и он влияет на работу компании, на социальную жизнь на территории региона: там трудятся люди и платят налоги», - сказал председатель правления ПАО «Т Плюс».

Денис Паслер также отметил, что несмотря на огромный долг перед головной компанией, в этом году Удмуртия «подросла и по бюджетным платежам», причем существенно.

«У нас была две недели назад встреча с губернатором (Александр Бречалов – прим. ред.). Мы договорились с главой республики, что ему с правительством данный вопрос нужно брать на контроль, потому что ситуация сильно влияет и на инвестиции, и на надежность, и на задачи, которые имеются в регионе. После той встречи правительство еженедельно вместе с нами участвует в совещаниях, на которых подробно рассматривают все долги. Мы надеемся, что это внимание со стороны региональных властей позволит сдвинуть ситуацию и улучшить собираемость платежей, которые нам нужны», - рассказал журналистам Паслер, отметив, что в этом году компания успешно вошла в концессию, благодаря чему столице Удмуртии – Ижевску – удалось существенно улучшить качество теплосетей, которые еще год назад находились в плачевном состоянии.

«Такая большая работа требует высокого уровня собираемости, чтобы мы могли обеспечить стопроцентное выполнение реализации всех инвестиционных мероприятий. Взята на контроль работа по погашению задолженности. Надеюсь, что ситуация будет улучшаться. Также мы используем все законные механизмы по взысканиям, чтобы нормализовать ситуацию», - уточнил Паслер.

Возможная концессия

Журналисты также задали вопрос председателю правления ПАО «Т Плюс» по поводу возможной концессии сетей «Ижводоканала», которые сейчас находятся в удручающем состоянии, причем, судя по всему, даже рост тарифов в этом году не помог предприятию кардинально изменить ситуацию.

«Если говорить о водоканале, то наша компания «Т Плюс» вряд ли будет участвовать в этой концессии. Здорово, что, получив такой механизм как концессия, в городе ее восприняли и одобрили власти», - сказал Паслер.





По его словам, у «Т Плюс» есть дочерняя компания, которая в случае чего рассмотрит возможную концессию.

«Это правильное направление, и частные компании, которые на этом специализируются, лучше себя зарекомендовали. У «Т Плюс» есть дочернее общество, которое занимается водоснабжением, - «Российские коммунальные системы». Если будет объявлена концессия, мы посчитаем, и если это правильно, целесообразно, выгодно, то мы рассмотрим возможность участия. Сама «Т Плюс», занимающаяся генерацией тепла, вряд ли будет участвовать. Дочернее предприятие точно рассмотрит эту возможность», - уточнил Денис Паслер.

Программа оприборивания

Помимо всего прочего, журналистам рассказали о программе оприборивания, стартовавшей в этом году в Ижевске. Она позволит выявить как проблемы сетей, так и ответить на вопросы по качеству, которые задают жители города сотрудникам компании.

«Удмуртская теплосбытовая компания достаточно большую работу провела и сформулировала задачу, где нам нужно решать проблемы с сетями, чтобы проблемы и вопросы снимались из года в год. Мы рассмотрели вопрос оприборивания, и эта программа стартовала в Ижевске, надеюсь, что к сентябрю мы ее завершим и будем иметь хороший учет на территориях, чтобы принимать взвешенное решение по инвестициям, загрузке оборудования и качеству для потребителя. Для всего этого нужны инвестиции», - сказал Денис Паслер.

В Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс» пояснили, что сейчас идет процесс проработки программы на бумаге, после чего начнется этап проектно-изыскательских работ.





«Эта программа всеобъемлющая. В качестве пилота выбрали Ижевск. Программа сейчас разрабатывается, она окончательно не утверждена, но решения уже приняты. Есть несколько в ней подходов. В самом большом варианте эта программа будет предполагать автоматическое управление отдельными элементами тепловой системы (ЦТП, тепловые насосные станции, задвижки на ключевых тепловых сетях). Это программа максимум. Это будет касаться всей системы теплоснабжения», - уточнил Денис Детинкин.

В свою очередь директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов отметил, что на реализацию только части программы необходимо около 90 млн рублей, которые берутся из бюджета компании и никак не связаны с концессией теплосетей.