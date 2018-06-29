Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки

Информацию опубликовали на сайте Федерации фигурного катания.

Москва. Россия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова выступит на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки. Информацию опубликовали на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Финский этап соревнований пройдет со 2 по 4 ноября. За российскую команду в женском одиночном катании также выступят Станислава Константинова и Дарья Паненкова. В Москве соревнования пройдут с 16 по 18 число этого же месяца. На лед у российских одиночниц кроме Загитовой выйдет Полина Цурская. Одно место остается на данный момент вакантным.

Еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выйдет на лед в рамках канадского этапа (26-28 октября). Из россиянок она будет соперничать с Евгенией Медведевой и Дарьей Паненковой. Также подопечная Алексея Мишина выступит в японской Хиросиме, где в составе России у одиночниц выступят Елена Радионова и Мария Сотскова.

Всего в сезоне будет проведено 6 этапов: в США, Канаде, Финляндии, Японии, Москве и Франции. Финал серии пройдет в декабре в канадском Ванкувере.

Отметим, что в прошлом сезоне Алина Загитова победила на этапах Гран-при в Китае и Франции, а также одержала победу в финальных соревнованиях. Уроженка Удмуртии является олимпийской чемпионкой Пхенчхана в женском одиночном катании и серебряной призеркой Игр в командных соревнованиях.

Ранее подопечная Этери Тутберидзе заявила о том, что ее новая программа в грядущем сезоне будет изменена в связи с корректировкой правил в фигурном катании.