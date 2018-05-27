О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

Олимпийскую чемпионку торжественно встретили в столице Удмуртии, где она проведет мастер-класс для юных спортсменок и встретится с главой республики Александром Бречаловым.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики торжественно встретили олимпийскую чемпионку Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алину Загитову. В Ижевске спортсменка пробудет один день. За это время Загитова проведет мастер-класс и встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

В аэропорту триумфатора зимних Игр встретили несколько десятков юных поклонников, первый тренер Наталья Антипина и представители министерства спорта республики. После общения со всеми желающими фигуристка ответила на вопросы журналистов.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала журналистам после того как прибыла в Ижевск, чтобы побыть дома и провес...

Начало сезона

По словам Алины Загитовой, новый сезон стартует для нее уже в начале июня. 4 числа спортсменка приступит к тренировкам. Первый сбор пройдет в Новогорске.

«Сейчас у меня самая главная мечта – спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, нужно спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали мою программу, потому что она очень интересная», - сказала Загитова, однако не стала раскрывать всех подробностей новой короткой программы.

«Посмотрите. На то он и сюрприз. Те же самые набор элементов, просто сейчас чуть-чуть правила меняются, поэтому… нет, не буду вам говорить. У меня будет программа под «Призрак оперы» - короткая. Произвольную пока не поставили», - сказала олимпийская чемпионка.

Дружелюбная Масару

У 16-летней фигуристки спросили и о новом друге: щенке породы акита-ину, которого зовут Масару. Это девочка, чья кличка переводится как «Победа».

«Я сегодня с ней раз пять погуляла в первой половине дня. По приезду я уделю ей максимум внимания. Очень она воспитанная спокойная и бывает очень игривой», - рассказала Загитова журналистам.

Фигуристка заявила о своем желании завести именно такого питомца после того, как побывала на сборах в Японии, где увидела журнал с фотографиями собак породы акита-ину.

Напомним, что дома у спортсменки обитают кошка и две шиншиллы.

Скоро в школу

Совсем недавно подопечная Этери Тутберидзе вернулась из Доминиканской Республики, где отдыхала с родителями. Там фигуристка отметила свой день рождения.

«Я была в Доминиканской Республике там с родителями и отмечала», - рассказала Загитова.

Уже в понедельник, 28 мая, спортсменка улетит обратно в Москву. В понедельник ее ждет насыщенная программа. Сначала Алина Загитова и ее семья встретятся с главой Удмуртии, затем фигуристка проведет мастер-класс для детей.

«Я завтра уже уезжаю. Проведу мастер-класс и нужно будет готовиться к экзаменам», - сказала Загитова.

По ее словам, ей предстоит показать свои знания по русскому языку, математике, географии и биологии.

«К экзаменам готова», - рассказала олимпийская чемпионка, но отметила, что ей хотелось бы улучшить свои знания английского языка.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Она также отметила, что подобный мастер-класс, который она проведет в столице Удмуртии, полезен спортсменам в юном возрасте, так как это, в том числе, огромный стимул для фигуристок.

«Мы ездили с Натальей Алексеевной (Антипиной – прим. ред.) в Санкт-Петербург, и мы там занимались. Я видела Евгения Плющенко и смотрела на него снизу вверх, мне это нравилось», - поделилась воспоминаниями с журналистами фигуристка.

«Самое главное верить в себя и любить фигурное катание», - дала совет юным фигуристам Загитова.

Слово тренера:

«Сейчас уже все осознали. Главное, конечно, это гордость за то, что мы тоже вклад внесли в этот огромный успех нашей страны и нашей девочки», - прокомментировала успех Загитовой на Олимпийских играх ее первый тренер Наталья Антипина.