Ижевск. Удмуртия. Три юношеские футбольные команды представят «Зенит-Ижевск» в новом сезоне Юношеской футбольной лиги Приволжье (0+). Об этом сообщается в соцсетях Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск».

Спортшкола получила допуск на участие в новом сезоне ЮФЛ Приволжье в феврале 2026 года. Сезон стартует 4 апреля, и за медали будут бороться дебютанты 2011 года рождения и команды 2010 и 2009 годов рождения.

В турнире примут участие по 16 клубов, это больше, чем в прошлом сезоне. Например, на поле выйдут команды-новички: «Звезда» из Перми и «Динамо-Киров» из Кирова.

Юношеская футбольная команда «Зенит-Ижевск 2009» параллельно будет принимать участие в двух соревнованиях — ЮФЛ Центр-Северо-Запад U-17 (0+) и ЮФЛ Приволжье U-17 (0+). По итогам этих двух турниров три лучшие команды сразятся за медали в дополнительном турнире.

Напомним, что в сезоне 2025 года юношеская команда «Зенит-Ижевск 2010» впервые стала победителем ЮФЛ Приволжье-3 (0+) и заняла третье место в турнире победителей МЮФЛ (0+).