Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» проиграла «Химику» третий матч плей-офф, который прошел на домашнем льду. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 28 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первая шайба была забита в ворота «Химика» уже на 4-й минуте встречи, но её не засчитали из-за помехи вратарю. На 10-й минуте соперник открыл счёт, а через 6 минут увеличил разрыв. Но за 7 секунд до конца периода нападающий «Ижстали» Андрей Алексеев забил гол воскресенской команде.

Во второй 20-минутке две шайбы забросили гости, а также с гола они начали третий период. И за 28 секунд до финальной сирены «сталевар» Андрей Ерофеев реализовал большинство. В результате матч завершился со счётом 2:5 в пользу «Химика».

За всю игру хоккеисты «Ижстали» выиграли 36 вбрасываний, совершили 49 бросков и получили 2 штрафа.

«Проиграли по делу. Скажу, что много позволили сопернику, в атаке не сыграли как надо, в построении игры совершили достаточно много ошибок. Дали возможность нападающим противника показать свои лучшие качества, за это поплатились. Ничего страшного нет. Серия до четырёх побед. Сделаем выводы и будем готовиться к следующим играм», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующая игра серии состоится 30 марта в 18:30 в Ижевске. 6+