Клуб «Италмас-ИжГТУ» одолел команду «Алтай».
Ижевск, Удмуртия. Волейбольный клуб «Италмас-ИжГТУ» в полуфинале чемпионата России обыграл команду «Алтай». Об этом сообщается в группе ижевского клуба.
Игра завершилась со счетом 3:1. Ранее в активе «Италмас-ИжГТУ» были победы над «Локомотив-Ангара» (3:0) и «Брянском» (3:1).
Ближайшие игры полуфинального турнира пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Созвездие» в Ижевске. Вход для зрителей свободный. 0+
Расписание матчей:
27 марта, 18:00 — «Италмас-ИжГТУ» — «Локомотив-Ангара».
28 марта, 18:00 — «Брянск» — «Италмас-ИжГТУ».
29 марта, 16:00 — «Италмас-ИжГТУ» — «Алтай».
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX