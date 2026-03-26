Ижевские волейболистки одержали победу в полуфинале чемпионата России

Ижевские волейболистки одержали победу в полуфинале чемпионата России
#Ижевск #Удмуртия #спорт
Источник фото: Денис Парахин
Клуб «Италмас-ИжГТУ» одолел команду «Алтай».

Ижевск, Удмуртия. Волейбольный клуб «Италмас-ИжГТУ» в полуфинале чемпионата России обыграл команду «Алтай». Об этом сообщается в группе ижевского клуба.

Игра завершилась со счетом 3:1. Ранее в активе «Италмас-ИжГТУ» были победы над «Локомотив-Ангара» (3:0) и «Брянском» (3:1).

Ближайшие игры полуфинального турнира пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Созвездие» в Ижевске. Вход для зрителей свободный. 0+

Расписание матчей:

27 марта, 18:00 — «Италмас-ИжГТУ» — «Локомотив-Ангара».
28 марта, 18:00 — «Брянск» — «Италмас-ИжГТУ».
29 марта, 16:00 — «Италмас-ИжГТУ» — «Алтай».

