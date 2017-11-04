Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова победила на турнире Audi Cup of China 2017

Это дебютный взрослый этап гран-при для спортсменки.

Китай. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на турнире Audi Cup of China 2017. Это дебютный взрослый гран-при для спортсменки.

Подопечная Этери Тутберидзе, располагавшаяся на 4 месте после короткой программы, получила от судей 144,44 балла за произвольный прокат и в итоге набрала самую большую сумму баллов - 213,88.

На втором месте расположилась японка Вакаба Хигути, бронзу завоевала еще одна представительница Японии Маи Михара. Россиянки Елена Радионова и Елизавета Туктамышева заняли 4 и 6 места.