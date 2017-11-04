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      Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова победила на турнире Audi Cup of China 2017

      14:28, 04 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:28, 04 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #спорт\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      263
      0

      Это дебютный взрослый этап гран-при для спортсменки.

      Китай. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на турнире Audi Cup of China 2017. Это дебютный взрослый гран-при для спортсменки.

      Подопечная Этери Тутберидзе, располагавшаяся на 4 месте после короткой программы, получила от судей 144,44 балла за произвольный прокат и в итоге набрала самую большую сумму баллов - 213,88. 

      На втором месте расположилась японка Вакаба Хигути, бронзу завоевала еще одна представительница Японии Маи Михара. Россиянки Елена Радионова и Елизавета Туктамышева заняли 4 и 6 места.

      14:28, 04 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #спорт\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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