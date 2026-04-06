Футбольный клуб «Ижевск» проиграл первый матч в профессиональной лиге

08:30, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол
Источник фото: ИИ
В ворота ижевской команды попали два мяча.

Ижевск. Удмуртия. Первый матч сезона для футбольного клуба «Ижевск» завершился поражением. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск».

Первый матч сезона 2026/2027 во Второй лиге ижевская команда сыграла 5 апреля в Самаре. Соперником стала команда «Крылья Советов-2».

Счёт был открыт уже на второй минуте матча, мяч попал в ворота «Ижевска». Второй гол ижевчанам забросили на 53-й минуте. В результате игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Крылья Советов-2».

Несмотря на проигрыш, болельщики поддержали любимую команду.

«Сегодня наши пацаны вышли и бились. Да, проиграли. Да, первый матч после возвращения — всегда тяжело. Но я видел эти глаза. Я видел, как они поднимались после каждого подката, как бежали до конца, когда ноги уже не слушались. Тренер — отдельный респект. <...> Команда не рассыпалась, не опустила руки, играла в футбол, а не в отбойный молоток. Спасибо, мужики», — написал в группе ФК «Ижевск» Артём К.

Напомним, что в этом сезоне футбольная команда из Ижевска спустя три года вновь вернулась в профессиональный футбол.

«Спасибо команде за попытку. Не всё сразу. Главное сейчас — заложить хороший фундамент на будущее», — отметила Евгения Г. 

