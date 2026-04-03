Ижевск. Удмуртия. 4 и 5 апреля в Ижевске пройдёт второй Республиканский хоккейный турнир на Кубок Госсовета республики (18+). На льду Ледового дворца «Молодёжный» встретятся шесть сборных команд.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в соревнованиях примут участие представители депутатского корпуса, сотрудники администраций муниципальных образований, а также руководители предприятий городов и районов Удмуртии.

Отборочные матчи пройдут в субботу, 4 апреля. Торжественная церемония открытия и финальные игры состоятся в воскресенье, 5 апреля.