Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!»

Зрителей погружают в настоящую магическую сказку, которую ещё долго не получится забыть.

Екатерина Сентемова
журналист
27 марта 2026
Многие привыкли считать, что цирк — это развлечение для детей. Яркие цвета, красочные костюмы и дрессированные животные вызывают восторг у юных зрителей. Но «Шоу воды, огня и света!» (0+) не похоже на привычное цирковое шоу и переворачивает все представления о цирке как о месте для детей. В нём главные не животные, а люди и их невероятные возможности.

«Мы практически заканчиваем работу сезона, и я считаю, что это лучшая программа, которую мы показывали в этом сезоне, и одна из лучших программ, которую мы показывали за всю историю цирка. На мой взгляд, это действительно уникальное явление, это одно из лучших европейских шоу, которое к нам приехало», — отметил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.

«Шоу воды, огня и света!» — это совместный проект продюсерского центра Анатолия Сокола и цирка Никулина на Цветном бульваре. В представлении своё мастерство показывают именитые артисты, которые отмечены самыми престижными международными наградами.

Артисты не просто выполняют разученные трюки, а рассказывают свою историю, в которую зритель верит.

Гимнасты поражают публику своей плавностью, гибкостью, невероятными трюками и умением чувствовать своё тело. Под куполом цирка они изгибаются так, что, кажется, вот-вот сломаются, но продолжают удивлять своей стойкостью и бесстрашием.

Пара воздушных гимнастов на полотнах Екатерина Рубцова и Антон Марков разыгрывают историю в любовь-ненависть. Пара ругается, расходится, мирится, влюбляется, и всё по-новой. Плавные движения и резкие взлёты, акробатические трюки, чувственная музыка и проникновенный свет — всё это сливается в захватывающее действо и показывает глубину чувств, которые охватили гимнастов.

Артисты не играют, они живут в этом моменте. И если в театре зрители всё понимают через слова и мимику, то в цирке господствуют жесты и музыка. Остроту добавляет то, что все трюки выполняются без страховки, пара держится лишь за полотна и друг за друга, вверяя партнёру свою жизнь и свои чувства.

Каждый из цирковых артистов готовит свой номер тщательно и вдумчиво. Некоторые из них создавались годами. Например, клоунский дуэт «Майами» целый год готовил водную репризу только в техническом плане. Илье Манину и Анатолию Минину нужно было тщательно продумать систему, чтобы вода лилась из разных мест в их костюмах, а затем подбиралась нужная музыка и придумывались действия клоунов.

Вся эта колоссальная подготовка вылилась в 10-минутный номер, от которого зрители не переставали смеяться. И такая большая работа была проделана с каждой сценкой, чтобы дети и взрослые смогли по-настоящему расслабиться и от души посмеяться.

«Да, у нас очень сложно, но качественно», — заявил клоун Илья Манин.

А оригинальные жонглёры «Счастливчики» готовили новый номер более четырёх лет. Всё из-за разработки специальных конструкций, которые двигаются по манежу, поднимают и опускают артистов, а затем на них начинают работать беговые дорожки. В результате жонглёры не стоят на месте, они двигаются во всех плоскостях, меняются партнерами и не перестают жонглировать булавами.

«Когда платформа поднимается, нужно сконцентрироваться на передвижении, нужно поймать баланс, переключаться с партнёра на партнёра, ловить булавы, и при этом у нас в голове идёт постоянный счёт, в общем, очень много составляющих, которые нужно постоянно держать в голове. И нужно обязательно доверять друг другу», — пояснила артистка Елизавета Дубинкина.

Особую магию добавляют спецэффекты: приглушённые софиты, светящиеся булавы и светоотражающие костюмы завораживают. И что особенно важно, Ижевск — это только второй город, где публика видит данный номер.

«Самая сложная часть — это совокупность высоты, приглушённого света и движущихся дорожек. Такое совмещение — это фишка нашего номера и главная сложность», — заявил руководитель коллектива «Счастливчики» Виталий Дубинкин.

Цирковое представление не просто так называется «Шоу воды, огня и света!», свет является одной из главных его изюминок. Множество софитов, лазеров и светодиодов могут на секунду ослепить непривыкшего зрителя, но затем они помогают глубже прочувствовать каждый номер. Спецэффекты усиливают радость и грусть, любовь и страсть, счастье и уныние, чтобы если переживать, любить и восторгаться, то не вполсилы, а со всем чувством.

«Наверное, мы уже привыкаем и к свету, и к дыму, и ко всем этим спецэффектам, и уже в моменте, когда мы работаем, то просто вливаемся в эту атмосферу, и это неотъемлемая часть нашего шоу»,

— отметила солистка иллюзионного аттракциона Елизавета Сокол.

Также свет работает в тандеме с авторской музыкой, которая писалась для каждого номера отдельно. Именно все эти детали: проработанные спецэффекты, подходящий звук, невероятные костюмы и профессионализм артистов — поражают воображение, и не хочется отвлекаться ни на что.

В шоу есть моменты, когда даже боишься моргнуть, чтобы не пропустить главное. Так было во время выступления акробатов на колесе смелости. На протяжении всего номера «Гладиаторы» Эдуард Филин и Виталий Дубинкин заставляли сердца зрителей замирать от страха, а затем биться в ускоренном ритме от облегчения.

«Страх — он должен присутствовать у каждого, потому что только дурак не боится, но страх — это же мысли в нашей голове, а мыслями нужно управлять, так что тот, кто управляет своими мыслями, тот управляет страхом», — поделился Эдуард Филин.

Артисты работали без страховки на большом вращающемся аппарате, в противоположных концах которого располагаются кольца. Они прыгали через скакалку, бежали с надетыми на голову мешками, совершали разнообразные прыжки и кувырки как в колесе, так и за его пределами, и всё без какой-либо страховки. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за бесстрашием акробатов, ахали, когда что-то не получалось, и аплодировали, когда трюк удавался.

Но шквал аплодисментов вызвало боковое сальто Эдуарда Филина. Этот невероятный трюк на протяжении пяти лет никто в России и Европе не может повторить.

«Сальто — это трюк из паркура, и это очень простой элемент для меня. Я вообще делал три сальто: заднее, переднее и арабское, но их повторяют, это базовые элементы. По-моему, в мире больше никто не делает боковое сальто, но из-за того, что я точно не могу за это ручаться, мы говорим, что я единственный, кто делает его в России и точно в Европе», — пояснил артист.

Но на этом трюке острые впечатления не заканчиваются, так как в завершении шоу нервы начинают щекотать иллюзионисты. Большой иллюзионный аттракцион «Сокол» получил Гран-при на Международном фестивале циркового искусства в Москве (0+) и золото на Международном фестивале циркового искусства в Ижевске (0+) не просто так.

На манеже ижевского цирка предстали сразу четверо представителей династии Сокол: заслуженный артист России Анатолий Сокол, его дочь Елизавета и сын Алексей с супругой Алесей. Стреляющие лазеры, дымовая завеса и таинственные костюмы сразу погружают зрителей в таинственный мир магии и позволяют забыть о реальности.

Елизавета Сокол невообразимым образом ходит по воздушным шарам, а Алексей Сокол запирает одну из артисток в специальной бочке и протыкает её горящими шпагами, но вопреки всем логическим законам девушка выбирается невредимой и даже не одна. Также артист из раза в раз даёт сковать себя цепями и поместить в заполненный водой резервуар, чтобы спустя несколько секунд магическим образом выбраться из добровольной ловушки.

Помимо этого, зрители могут увидеть захватывающую дух левитацию над ареной, изящные трюки воздушной гимнастки, которая работает в воде и в воздухе, появление людей из дыма и пустоты, а также левитацию на струях воды. Вода, свет и огонь переплетаются в этом номере, они дополняют друг друга, помогая артистам создать настоящую сказку наяву. Жар пламени, хрупкость воды и невероятная игра света переносят в мир, где фантазии становятся реальностью и ставят финальную точку с ярким послевкусием.

«Сегодня не так много иллюзионных аттракционов, но то, что сделал заслуженный артист России Анатолий Сокол, — это уникальное явление на подмостках российского и европейского цирка. Уникальные трюки, уникальные технологии, это такой династийный подход, ведь у Анатолия и дедушка, и папа были выдающимися иллюзионистами. Сегодня аттракцион в трюковой части может посоревноваться с Гудини, предположим, и это сделано в обрамлении фантастического балета и очень хорошо написанной музыки. Сочетание всех этих компонентов даёт поразительный эффект», — заявил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.

Искусные иллюзионисты оставляют зрителей с массой эмоций и вопросов, но без единого ответа. И это вызывает у публики ещё больше впечатлений, ведь люди приходят на обычное цирковое шоу, а получают сказку.

«Сегодня мы показали искусство. Спустя много представлений в новогодние праздники, когда всё ощущалось, как конвейер, мы выдохнули и с полными силами начали новые гастроли. И сегодня всё, что мы могли показать из сферы искусства, мы показали. Первый день всегда поначалу тревожный, но в конце мы выдыхаем, потому что всё получилось, и по реакции зрителя было понятно, что все артисты выложились и зритель дал нам даже больше, чем мы предполагали», — заявил Алексей Сокол.

Елизавета Сокол призналась, что зал был очень заряжен, и эмоции зрителей, их овации довели её до слёз.

«Мы знаем, что ижевский зритель избалованный, потому что тут проходит Международный фестиваль циркового искусства, и для нас, артистов, важен отклик искушённого зрителя, и мы видим, что всё понравилось», — заявил руководитель коллектива оригинальных жонглёров с булавами «Счастливчики» Виталий Дубинкин.

Воздушный гимнаст Антон Марков также отметил реакцию зрителей. Он слышал их поддержку во время своего выступления, и от этого артисту хотелось показать ещё больше. Ведь в цирке очень важно взаимодействие артиста и публики — чем больше аплодисментов, тем лучше стараются артисты и наоборот.

«Шоу воды, огня и света!» — это результат колоссального труда артистов и технического персонала, которых объединяет любовь к цирковому искусству. На три часа они погружают зрителей в свой вымышленный мир, наполненный смехом, опасностями, головокружительными взлётами и падениями, а также ощущением чего-то нереального. И это именно то, что нужно увидеть вживую, чтобы прочувствовать на полную. Поэтому — добро пожаловать в сказку, добро пожаловать в цирк.

