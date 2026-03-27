Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!»

Источник: ИА «Сусанин»
27 марта 2026
«Мы практически заканчиваем работу сезона, и я считаю, что это лучшая программа, которую мы показывали в этом сезоне, и одна из лучших программ, которую мы показывали за всю историю цирка. На мой взгляд, это действительно уникальное явление, это одно из лучших европейских шоу, которое к нам приехало», — отметил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.
«Шоу воды, огня и света!» — это совместный проект продюсерского центра Анатолия Сокола и цирка Никулина на Цветном бульваре. В представлении своё мастерство показывают именитые артисты, которые отмечены самыми престижными международными наградами.
Артисты не просто выполняют разученные трюки, а рассказывают свою историю, в которую зритель верит.
Пара воздушных гимнастов на полотнах Екатерина Рубцова и Антон Марков разыгрывают историю в любовь-ненависть. Пара ругается, расходится, мирится, влюбляется, и всё по-новой. Плавные движения и резкие взлёты, акробатические трюки, чувственная музыка и проникновенный свет — всё это сливается в захватывающее действо и показывает глубину чувств, которые охватили гимнастов.
Артисты не играют, они живут в этом моменте. И если в театре зрители всё понимают через слова и мимику, то в цирке господствуют жесты и музыка. Остроту добавляет то, что все трюки выполняются без страховки, пара держится лишь за полотна и друг за друга, вверяя партнёру свою жизнь и свои чувства.
Вся эта колоссальная подготовка вылилась в 10-минутный номер, от которого зрители не переставали смеяться. И такая большая работа была проделана с каждой сценкой, чтобы дети и взрослые смогли по-настоящему расслабиться и от души посмеяться.
«Да, у нас очень сложно, но качественно», — заявил клоун Илья Манин.
«Когда платформа поднимается, нужно сконцентрироваться на передвижении, нужно поймать баланс, переключаться с партнёра на партнёра, ловить булавы, и при этом у нас в голове идёт постоянный счёт, в общем, очень много составляющих, которые нужно постоянно держать в голове. И нужно обязательно доверять друг другу», — пояснила артистка Елизавета Дубинкина.
Особую магию добавляют спецэффекты: приглушённые софиты, светящиеся булавы и светоотражающие костюмы завораживают. И что особенно важно, Ижевск — это только второй город, где публика видит данный номер.
Цирковое представление не просто так называется «Шоу воды, огня и света!», свет является одной из главных его изюминок. Множество софитов, лазеров и светодиодов могут на секунду ослепить непривыкшего зрителя, но затем они помогают глубже прочувствовать каждый номер. Спецэффекты усиливают радость и грусть, любовь и страсть, счастье и уныние, чтобы если переживать, любить и восторгаться, то не вполсилы, а со всем чувством.
«Наверное, мы уже привыкаем и к свету, и к дыму, и ко всем этим спецэффектам, и уже в моменте, когда мы работаем, то просто вливаемся в эту атмосферу, и это неотъемлемая часть нашего шоу»,
— отметила солистка иллюзионного аттракциона Елизавета Сокол.
В шоу есть моменты, когда даже боишься моргнуть, чтобы не пропустить главное. Так было во время выступления акробатов на колесе смелости. На протяжении всего номера «Гладиаторы» Эдуард Филин и Виталий Дубинкин заставляли сердца зрителей замирать от страха, а затем биться в ускоренном ритме от облегчения.
«Страх — он должен присутствовать у каждого, потому что только дурак не боится, но страх — это же мысли в нашей голове, а мыслями нужно управлять, так что тот, кто управляет своими мыслями, тот управляет страхом», — поделился Эдуард Филин.
Но шквал аплодисментов вызвало боковое сальто Эдуарда Филина. Этот невероятный трюк на протяжении пяти лет никто в России и Европе не может повторить.
«Сальто — это трюк из паркура, и это очень простой элемент для меня. Я вообще делал три сальто: заднее, переднее и арабское, но их повторяют, это базовые элементы. По-моему, в мире больше никто не делает боковое сальто, но из-за того, что я точно не могу за это ручаться, мы говорим, что я единственный, кто делает его в России и точно в Европе», — пояснил артист.
На манеже ижевского цирка предстали сразу четверо представителей династии Сокол: заслуженный артист России Анатолий Сокол, его дочь Елизавета и сын Алексей с супругой Алесей. Стреляющие лазеры, дымовая завеса и таинственные костюмы сразу погружают зрителей в таинственный мир магии и позволяют забыть о реальности.
Елизавета Сокол невообразимым образом ходит по воздушным шарам, а Алексей Сокол запирает одну из артисток в специальной бочке и протыкает её горящими шпагами, но вопреки всем логическим законам девушка выбирается невредимой и даже не одна. Также артист из раза в раз даёт сковать себя цепями и поместить в заполненный водой резервуар, чтобы спустя несколько секунд магическим образом выбраться из добровольной ловушки.
«Сегодня не так много иллюзионных аттракционов, но то, что сделал заслуженный артист России Анатолий Сокол, — это уникальное явление на подмостках российского и европейского цирка. Уникальные трюки, уникальные технологии, это такой династийный подход, ведь у Анатолия и дедушка, и папа были выдающимися иллюзионистами. Сегодня аттракцион в трюковой части может посоревноваться с Гудини, предположим, и это сделано в обрамлении фантастического балета и очень хорошо написанной музыки. Сочетание всех этих компонентов даёт поразительный эффект», — заявил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.
«Сегодня мы показали искусство. Спустя много представлений в новогодние праздники, когда всё ощущалось, как конвейер, мы выдохнули и с полными силами начали новые гастроли. И сегодня всё, что мы могли показать из сферы искусства, мы показали. Первый день всегда поначалу тревожный, но в конце мы выдыхаем, потому что всё получилось, и по реакции зрителя было понятно, что все артисты выложились и зритель дал нам даже больше, чем мы предполагали», — заявил Алексей Сокол.
Елизавета Сокол призналась, что зал был очень заряжен, и эмоции зрителей, их овации довели её до слёз.
Воздушный гимнаст Антон Марков также отметил реакцию зрителей. Он слышал их поддержку во время своего выступления, и от этого артисту хотелось показать ещё больше. Ведь в цирке очень важно взаимодействие артиста и публики — чем больше аплодисментов, тем лучше стараются артисты и наоборот.
«Шоу воды, огня и света!» — это результат колоссального труда артистов и технического персонала, которых объединяет любовь к цирковому искусству. На три часа они погружают зрителей в свой вымышленный мир, наполненный смехом, опасностями, головокружительными взлётами и падениями, а также ощущением чего-то нереального. И это именно то, что нужно увидеть вживую, чтобы прочувствовать на полную. Поэтому — добро пожаловать в сказку, добро пожаловать в цирк.
