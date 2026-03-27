Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!»

Многие привыкли считать, что цирк — это развлечение для детей. Яркие цвета, красочные костюмы и дрессированные животные вызывают восторг у юных зрителей. Но «Шоу воды, огня и света!» (0+) не похоже на привычное цирковое шоу и переворачивает все представления о цирке как о месте для детей. В нём главные не животные, а люди и их невероятные возможности.

«Мы практически заканчиваем работу сезона, и я считаю, что это лучшая программа, которую мы показывали в этом сезоне, и одна из лучших программ, которую мы показывали за всю историю цирка. На мой взгляд, это действительно уникальное явление, это одно из лучших европейских шоу, которое к нам приехало», — отметил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.

«Шоу воды, огня и света!» — это совместный проект продюсерского центра Анатолия Сокола и цирка Никулина на Цветном бульваре. В представлении своё мастерство показывают именитые артисты, которые отмечены самыми престижными международными наградами.