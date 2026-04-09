Ижевск. Удмуртия. В честь юбилея «сталевары» подарили главному тренеру «Ижстали» Рамилю Сайфуллину именной хоккейный свитер. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

8 апреля Рамилю Сайфуллину исполнилось 50 лет. В честь этой даты хоккеисты вручили имениннику особый подарок — хоккейный свитер с фамилией «Сайфуллин» и №50.

Кто-то пришёл лично поздравить главного тренера, другие записали видеопоздравление. Спортсмены пожелали счастья, крепкого здоровья, ярких эмоций, терпения, удачи, новых результатов и, конечно, хорошего следующего сезона.

Пожелания высказали не только игроки прошедшего сезона, но и экс-капитан «Ижстали» сезона 2024/2025 Алексей Виноградов.

Отметим, что Рамиль Сайфуллин возглавлял тренерский штаб команды в сезонах 2019/20, 2021/22, 2022/23 и 2025/2026. А также он был заместителем директора по стратегическому развитию клуба. На днях клуб продлил контракт с Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона.