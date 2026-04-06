В Глазове открыли отделение республиканской школы хоккея «Ижсталь»

12:00, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове открыли отделение республиканской школы хоккея «Ижсталь»
12:00, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
212
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь
Источник фото: Федерация хоккея Удмуртской Республики
212
0

В бесплатной секции уже начали заниматься 17 юных спортсменов.

Глазов. Удмуртия. Отделение республиканской школы хоккея «Ижсталь» открыли в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Отделение создали, чтобы с юного возраста взращивать будущих игроков молодёжной команды «Прогресс» и взрослой «Ижсталь».

В секцию записались 17 юных хоккеистов 5-6 лет. Планируется, что в школе будут заниматься более 20 человек. Занятия бесплатные, они будут проходить три раза в неделю на льду ледового дворца «Глазов Арена». За счёт бюджетных средств региона тренерский состав и спортсмены обеспечены необходимой экипировкой для тренировок и соревнований. 

Тренировать юных спортсменов начал Глеб Третьяков — бывший игрок «Прогресса», обладатель сертификата национальной категории «Красная машина». 3 апреля он провёл первую тренировку, где все познакомились друг с другом.

Набор в секцию ещё идёт. Попасть в хоккейную команду могут мальчики 2020 года рождения (6 лет) и девочки 2018-2020 года рождения (5-7 лет). Для предварительной записи можно позвонить по телефону +8 (912) 445-03-87 или +8 (963) 484-20-55. 

«В перспективе следующих двух лет — набор детей 2021-2022 годов рождения и открытие спортивных групп подготовки разных возрастных категорий по федеральному стандарту», — заявил директор хоккейной школы «Ижсталь» Тимур Кабыш. 

Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин добавил, что в планах открытие и других отделений республиканской школы хоккея.  

12:00, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
212
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь