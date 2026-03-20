Билеты на домашние матчи «Ижстали» первого раунда плей-офф раскупили за полчаса

Билеты на домашние матчи «Ижстали» первого раунда плей-офф раскупили за полчаса
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей
Источник фото: ИА «Сусанин»
Фанаты купили тысячу билетов.

Ижевск. Удмуртия. Фанатам «Ижстали» понадобилось полчаса, чтобы раскупить все билеты на домашние матчи первого раунда плей-офф.

Напомним, что «сталевары» пробились в плей-офф спустя восемь лет. По итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Ижсталь» заняла 13 место в турнирной таблице.

В первом раунде плей-офф ижевские хоккеисты сыграют с «Химиком» из Воскресенска, который занимает четвёртую строчку в рейтинге. 23 и 25 марта матчи будут выездные, а 28 и 30 марта «Ижсталь» сыграет на домашнем льду в ледовом дворце «Олимпиец». 

Продажа билетов на домашние матчи стартовала 20 марта в 12:00. По данным на 12:30 билетов в продаже уже нет. Отметим, что трибуны ледового дворца рассчитаны на 500 человек.  

