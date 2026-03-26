В 1963–1965 годах Ижевский мотозавод изготовил и ввёл в эксплуатацию телеметрическую аппаратуру, которая использовалась для обеспечения полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первого в мире выхода человека в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым, и запуска межпланетной станции «Луна-9».

В дальнейшем Ижевский мотозавод также участвовал в реализации космических программ «Восход», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Фобос», «МКС», «Союз-Аполлон», «Энергия-Буран», а также проектов «Протон-М», «KazSat» и др.

С 2004 года «Аксион» производит универсальные малогабаритные приёмно-регистрирующие станции нового поколения, позволяющие обрабатывать телеметрическую информацию, поступающую со всех типов бортовых радиотелеметрических комплексов ракет и разгонных блоков. Они введены в эксплуатацию на космодромах Плесецк и Байконур, в пунктах слежения и управления космическими аппаратами.