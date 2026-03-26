«Аксион»:
в интересах космоса

Источник ИА «Сусанин»

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» является разработка и изготовление наукоёмкой техники. На протяжении 60-ти лет предприятие вносит весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.

Источник: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

В 1958 году Ижевскому мотозаводу было поручено изготовление электромоделирующей станции «Электрон». Она была предназначена для расчёта параметров траектории полёта ракет и космических аппаратов, проведения сложных расчётов при разработке ракетно-космических систем и комплексов. В 1961 году аппаратура Ижевского мотозавода обеспечила успешный полёт первого космонавта Земли Юрия Гагарина. За этот трудовой подвиг в том же году предприятие награждено высшей наградой страны — орденом Ленина, а группа работников — государственными наградами.

Источник: ИИ

В 1963–1965 годах Ижевский мотозавод изготовил и ввёл в эксплуатацию телеметрическую аппаратуру, которая использовалась для обеспечения полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, первого в мире выхода человека в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым, и запуска межпланетной станции «Луна-9».

В дальнейшем Ижевский мотозавод также участвовал в реализации космических программ «Восход», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Фобос», «МКС», «Союз-Аполлон», «Энергия-Буран», а также проектов «Протон-М», «KazSat» и др.

С 2004 года «Аксион» производит универсальные малогабаритные приёмно-регистрирующие станции нового поколения, позволяющие обрабатывать телеметрическую информацию, поступающую со всех типов бортовых радиотелеметрических комплексов ракет и разгонных блоков. Они введены в эксплуатацию на космодромах Плесецк и Байконур, в пунктах слежения и управления космическими аппаратами.

Источник: ИИ

В июне 2006 года был запущен спутник «Ресурс-ДК» с оптико-электронной аппаратурой оперативного дистанционного зондирования Земли, позволяющей получать цветные, детальные изображения местности. «Аксион» принимал активное участие в изготовлении его составных частей. Спутник успешно отработал на орбите более трёх лет и произвёл съёмку более 58 млн кв. км Земли.

В 2008 году предприятие освоило выпуск аппаратуры для обеспечения наземных и морских стартов ракеты-носителя «Ангара», а также бортовой космической аппаратуры малых космических аппаратов. На Земле приём и обработка данных осуществляется при помощи командно-измерительных станций «Фазан», «Тамань-База» и других, изготовленных на предприятии.

В 2015–2016 гг. «Аксион» участвовал в восстановлении измерительных пунктов, расположенных на территории Крыма. Предприятие успешно освоило и осуществляет серийные поставки аппаратуры для космических аппаратов:
«Спектр-УФ», «Кондор-Э», «Курс-НА», «Прогресс» и «Союз МС-08».

Особое место в космической деятельности «Аксиона» занимает участие в Российской программе исследования Луны. Предприятие осваивает и изготавливает блоки для системы ориентации солнечной батареи Лунного орбитального аппарата «Луна-Ресурс-1 ОА». Для восстановления телеметрического комплекса МА-9МКТМ космодрома Байконур ведётся изготовление аппаратуры автосопровождения из состава антенной системы «Ромашка». Освоены и уже поставляются на полигоны России наземные станции командно-измерительной системы «Топаз», обеспечивающие автосопровождение космических аппаратов на расстоянии от 140 до 2000 км. Для космодромов Плесецк, Байконур и Восточный изготавливаются приборы электропитания системы управления изделий наземной аппаратуры стартового комплекса ракетоносителя «Союз-2».

Источник: ИИ

На сегодняшний день совместно с АО «ЦЭНКИ» и его филиалом «НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина» предприятие ведёт работу по созданию унифицированного технического комплекса космодрома Восточный. С мая 2025 года по март 2026 года успешно поставлены оборудование и агрегаты системы бесперебойного и резервного электропитания КВУ. Данное оборудование является системой электроснабжения и обеспечивает гарантированным электропитанием потребителей с суммарной мощностью до 2 МВт. В настоящее время с участием сотрудников «Аксиона» на космодроме Восточный успешно проводятся последующие запланированные работы и испытания перед введением системы в эксплуатацию.

Предприятием осуществлена поставка энергетического модуля для обеспечения высококачественного электропитания в автономном режиме сторонних потребителей, модуля управления и установки термостатирования в процессе транспортирования космической головной части ракеты РКН «Ангара-А5».

«Аксион» изготовил и поставил на территорию космодрома два опытных образца электрического тягача для буксировки изделий ракет космического назначения (РКН), а также четыре коленчатых и шесть ножничных подъёмников для обеспечения доступа персонала к местам обслуживания РКН.


Коллектив предприятия чтит память и отдает дань уважения всем поколениям мотозаводцев - участников изготовления аппаратуры для космоса. На территории завода установлены памятник Юрию Гагарину, стела «Аксион», Аллея космонавтов. В День космонавтики ежегодно проводятся различные тематические мероприятия.


Автор материала: Аграфена Костромская


Автор материала: Аграфена Костромская
