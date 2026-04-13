Ижевск. Команда юных спортсменов из Удмуртии заняла второе место на Открытом всероссийском командном турнире по игре Го среди детей до 16 лет. Соревнования прошли в минувшие выходные в онлайн-формате с видеоконтролем, сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Всего в турнире приняли участие 84 команды из 21 региона России, а также из Казахстана и Кыргызстана. Удмуртия стала лидером по числу заявленных коллективов — республику представили 15 команд.

Первую команду Удмуртской Республики, завоевавшую серебряные медали, составили Артём Исупов, Маргарита Пономарева и Фёдор Касаткин.

Го является древнейшей настольной игрой. По глубине стратегии она превосходит шахматы и входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Игроки борются за территорию на доске 19х19.