Москва. Своим выступлением на турнире «Русский вызов» (18+) чемпионка мира по фигурному катанию, уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева привлекла внимание к проблеме насилия в семье.

Спортсменка вышла на лёд под композицию из нового альбома певицы Розалия — та и подсказала ей тему.

«Там очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная. А когда вслушалась в слова песни — придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поётся про любовь через боль», — написала Туктамышева в своём Телеграм-канале.

Она пришла с идеей к фигуристу Илье Авербуху — сделать социальный номер на тему, о которой обычно молчат. В эфире его объявили как историю про токсичные отношения, но фигуристка уточнила: домашнее насилие — это другое.

«Не все понимают разницу, но она есть — и она огромная. У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит», — добавила она.

По словам спортсменки, проблема шире, чем кажется: «Во всём мире женщины боятся говорить об этом — потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на неё все закрывают глаза — и мне кажется это очень несправедливым. Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми. Они имеют право быть услышанными — и имеют право на защиту».

Туктамышева призналась, что тема не совсем в стиле шоу-турнира, но это был её шанс привлечь внимание.

«О сложных темах надо говорить — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь», — заключила она.

Выступление принесло фигуристке 18,80 балла. Член жюри, актриса Екатерина Климова, назвала номер искусством: «Елизавета сейчас как настоящая драматическая актриса передавала эмоции через глаза, мимику, жесты. Это было очень красиво, энергично и настолько легко».