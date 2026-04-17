Спортсменка из Воткинска завоевала серебро чемпионата России по пауэрлифтингу

12:01, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Денис Парахин
В состязаниях приняли участие 109 сильнейших спортсменов страны.

Екатеринбург. Удмуртия. Вероника Перевозчикова из Воткинска стала серебряным призёром чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Екатеринбурге и собрали более 109 сильнейших спортсменов из 33 регионов страны. Об успехе спортсменки сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Вероника Перевозчикова, мастер спорта и член сборной Удмуртии, выступала в весовой категории до 57 килограммов. По сумме трёх упражнений она показала общий результат в 427,5 кг: приседание — 160 кг, жим лёжа — 95 кг, становая тяга — 172,5 кг.

