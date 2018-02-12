Ижевчанка Алина Загитова в составе олимпийских атлетов из России гарантировала себе «серебро» Игр в Пхенчхане

На данный момент соревнования продолжаются.

Пхенчхан. Южная Корея. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в составе олимпийских атлетов из России гарантировала себе «серебро» Игр в Пхенчхане. На данный момент соревнования продолжаются.

Перед заключительным видом соревнований, в котором произвольную программу представят танцоры, в активе российской сборной 58 очков и второе место в командном турнире. Золотые медали после окончания выступлений завоюют канадцы, набравшие 63 очка. У идущих третьими американцев - 53 балла.

Эта медаль станет второй наградой в копилке сборной России на Играх-2018 после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова.

Напомним, ранее Загитова стала лучшей в произвольной программе, добавив в копилку команды 10 баллов. Ранее лучший короткий прокат продемонстрировала Евгения Медведева и пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.