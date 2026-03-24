Житель Глазова установил мировой рекорд по классическому подъёму штанги на бицепс

Житель Глазова установил мировой рекорд по классическому подъёму штанги на бицепс
#Глазов\n#Ижевск. Удмуртия\n#Пермский край\n#соревнования\n#спорт\n#рекорд
Он поднял 60 кг.

Пермь. Пермский край. Житель Глазова Валерий Баженов установил мировой рекорд в дисциплине «Классический подъём на бицепс». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмен установил российский и мировой рекорды во время участия во Всероссийском турнире «Большой Урал» по пауэрлифтингу, жимовому двоеборью, военному, народному, русскому жиму, пауэрспорту, армлифтингу, стритлифтингу и hip thrust («толчок бедрами») (18+).

Соревнования прошли 22 марта в Перми. Валерий Баженов участвовал в номинации «подъём на бицепс классический» среди ветеранов 60-69 лет в весовой категории до 90 кг. В результате он поднял 60 кг, выиграл золото и установил новый рекорд. 

 

