Кез. Удмуртия. В Кезу открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает администрация Кезского района.

ФОК площадью 700 кв. м включает в себя универсальный игровой зал с профессиональной разметкой для футбола и волейбола и административно-бытовой блок.

В спорткомплексе смогут заниматься более 3 тыс. человек, в том числе 250 учеников Кезской средней школы №2. Но одновременно в нём могут тренироваться до 49 человек.

На базе ФОКа откроют 7 секций: настольный теннис, волейбол, кикбоксинг, спортивная аэробика, мини-футбол, баскетбол, лёгкая атлетика. Также в здании будут проводить уроки физкультуры для школьников и будет выделено время для свободных тренировок.

Комплекс построили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На реализацию проекта ушло 121,9 млн рублей, из них 107,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета.