Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Кезу

17:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Кез\n#Удмуртия\n#спорт\n#открытие
Источник фото: администрация Кезского района
13
0

На его базе откроются 7 секций.

Кез. Удмуртия. В Кезу открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает администрация Кезского района.

ФОК площадью 700 кв. м включает в себя универсальный игровой зал с профессиональной разметкой для футбола и волейбола и административно-бытовой блок.

В спорткомплексе смогут заниматься более 3 тыс. человек, в том числе 250 учеников Кезской средней школы №2. Но одновременно в нём могут тренироваться до 49 человек.

На базе ФОКа откроют 7 секций: настольный теннис, волейбол, кикбоксинг, спортивная аэробика, мини-футбол, баскетбол, лёгкая атлетика. Также в здании будут проводить уроки физкультуры для школьников и будет выделено время для свободных тренировок.

Комплекс построили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На реализацию проекта ушло 121,9 млн рублей, из них 107,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13
0
