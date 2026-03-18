Тюмень. Тюменская область. Спортсмен из Удмуртии взял золото на втором этапе Чемпионата России по биатлону (18+). Об этом сообщает Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по биатлону им. А. М. Демидова.

18 марта мужчины бежали суперспринт на 7,5 км. Первым дистанцию преодолел уроженец Удмуртии Александр Корнев. Он допустил два промаха из положения стоя и пересёк финиш с результатом 19:14.6. Спортсмен посвятил победу жене и новорожденному сыну.

Серебро завоевал биатлонист из Беларуси Дмитрий Лазовский. Он отстал от победителя на 14,5 секунд. Третье место занял спортсмен из Свердловской области Кирилл Бажин, его отставание составило +16,2 секунд.