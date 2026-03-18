Удмуртский спортсмен Александр Корнев выиграл суперспринт на Чемпионате России по биатлону

14:39, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртский спортсмен Александр Корнев выиграл суперспринт на Чемпионате России по биатлону
14:39, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#медаль
Источник фото: скриншот прямой трансляции МАТЧ ТВ
Он посвятил победу своей жене и новорождённому сыну.

Тюмень. Тюменская область. Спортсмен из Удмуртии взял золото на втором этапе Чемпионата России по биатлону (18+). Об этом сообщает Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по биатлону им. А. М. Демидова.

18 марта мужчины бежали суперспринт на 7,5 км. Первым дистанцию преодолел уроженец Удмуртии Александр Корнев. Он допустил два промаха из положения стоя и пересёк финиш с результатом 19:14.6. Спортсмен посвятил победу жене и новорожденному сыну.

Серебро завоевал биатлонист из Беларуси Дмитрий Лазовский. Он отстал от победителя на 14,5 секунд. Третье место занял спортсмен из Свердловской области Кирилл Бажин, его отставание составило +16,2 секунд. 

14:39, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#медаль