Уфа. Башкортостан. В Уфе завершились Чемпионат и Первенство ПФО по плаванию, на которых спортсмены из Удмуртии заработали 15 медалей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили на длинной воде (50 метров). Всего в них приняли участие более 930 спортсменов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.
Удмуртию представляли 40 пловцов на Чемпионате и 37 юных атлетов — на Первенстве.
По итогу Чемпионата мастер спорта Виктория Блинова завоевала три медали: две золотые медали за комплексное плавание на 200 и 400 метров и одну бронзовую — в дисциплине 200 метров на спине. Напомним, ранее Виктория заняла второе место на Чемпионате России по плаванию.
Также кандидат в мастера спорта Дамир Зиатдинов занял третье место на дистанции 800 м вольным стилем.
На первенстве ПФО юные пловцы смогли завоевать 11 медалей:
— Матвей Чекалев — на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м вольным стилем спортсмен заработал две золотые и одну серебряную медали;
— Арина Якимова — на дистанции 50 м вольным стилем одну серебряную медаль;
— Владислав Пушин — на дистанции 400 м, 800 м вольным стилем по одной бронзовой медали;
— Михаил Попов — на дистанции 50 м брасс и 100 м брасс взял по одной бронзовой медали;
— Дарья Ишкова — на дистанции 50 м вольным стилем одну бронзу;
— Савва Селезнев — на дистанции 50 м баттерфляем одну бронзу;
Помимо этого, Матвей Чекалев, Иван Рычков, Владислав Пушин, Савва Селезнев заняли третье место в эстафете 4х100 м вольным стилем.
