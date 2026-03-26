Уфа. Башкортостан. В Уфе завершились Чемпионат и Первенство ПФО по плаванию, на которых спортсмены из Удмуртии заработали 15 медалей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Соревнования проходили на длинной воде (50 метров). Всего в них приняли участие более 930 спортсменов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Удмуртию представляли 40 пловцов на Чемпионате и 37 юных атлетов — на Первенстве.

По итогу Чемпионата мастер спорта Виктория Блинова завоевала три медали: две золотые медали за комплексное плавание на 200 и 400 метров и одну бронзовую — в дисциплине 200 метров на спине. Напомним, ранее Виктория заняла второе место на Чемпионате России по плаванию.

Также кандидат в мастера спорта Дамир Зиатдинов занял третье место на дистанции 800 м вольным стилем.

На первенстве ПФО юные пловцы смогли завоевать 11 медалей:

— Матвей Чекалев — на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м вольным стилем спортсмен заработал две золотые и одну серебряную медали;

— Арина Якимова — на дистанции 50 м вольным стилем одну серебряную медаль;

— Владислав Пушин — на дистанции 400 м, 800 м вольным стилем по одной бронзовой медали;

— Михаил Попов — на дистанции 50 м брасс и 100 м брасс взял по одной бронзовой медали;

— Дарья Ишкова — на дистанции 50 м вольным стилем одну бронзу;

— Савва Селезнев — на дистанции 50 м баттерфляем одну бронзу;

Помимо этого, Матвей Чекалев, Иван Рычков, Владислав Пушин, Савва Селезнев заняли третье место в эстафете 4х100 м вольным стилем.