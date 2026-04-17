Дмитрий Яшанькин и Илья Ковальчук пожелали удачи параспортсменам Удмуртии

17:05, 17 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#спорт\n#пожелания\n#знаменитости\n#следж-хоккей
Источник фото: скриншот видео Федерации физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА Удмуртии
Особый «респект» они выразили местной следж-хоккейной команде.

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Яшанькин и Илья Ковальчук передали приятные пожелания спортсменам с ограниченными возможностями из Удмуртии. Об этом сообщает региональная Федерация физкультуры и спорта инвалидов с поражением опорно двигательного аппарата.

Видео с приветом записал заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, тренер хоккеистов НХЛ и тренер по физподготовке Олимпийской сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин.

«Паралимпийцы Удмуртской Республики, большой вам привет, энергии для новых побед. И следж-хоккей, особенно, давайте, ребятки, удачи, держитесь, тренируйтесь», — сказал Дмитрий Яшанькин.

Также спортсменам пожелал удачи и знаменитый российский хоккеист, обладатель золота Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, двукратный чемпион мира по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в КХЛ Илья Ковальчук.

«Следж-хоккей — уважуха, респект! Мужики — красавцы!», — добавил Илья Ковальчук.

По данным Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА, в чемпионате России по следж-хоккею «Высшая лига» (18+) в сезоне 2025/2026 следж‑хоккейная команда «Удмуртия» заняла 6 место. 

 

