Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Лыжник из Удмуртии в новом сезоне будет выступать в составе сборной России

#Удмуртия #спорт #лыжи #соревнования #тренировка
Всего в команду попали 32 спортсмена.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский лыжник Александр Ившин вошёл в состав сборной России на сезон 2026/2027. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Проект состава национальной команды на новый сезон утвердила Федерация лыжных гонок России. В сборную попали 32 спортсмена, которых распределили по трём группам с разными тренерами.

23-летний житель Удмуртии Александр Ившин начнёт заниматься под руководством Олега Перевозчикова и Даниила Акимова. Вместе с ним в этой группе будут тренироваться: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая и Екатерина Смирнова.

Отметим, что Александр Ившин является трёхкратным чемпионом мира среди юниоров.  

