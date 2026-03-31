У молодёжной хоккейной команды из Глазова «Прогресс» стартуют домашние матчи в плей-офф

18:10, 31 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#матч
Источник фото: ИИ
Пока на счету команды одно поражение и одна победа.

Глазов. Удмуртия. В апреле у молодёжной хоккейной команды из Глазова «Прогресс» стартуют домашние матчи в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Прогресс».

Напомним, что «Прогресс» попал в плей-офф спустя 4 года. В первой серии глазовские хоккеисты играют с командой «Ермак» из города Ангарск Иркутской области.

Первые два матча уже прошли на льду соперника. 28 марта игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Ермака», а 29 марта со счётом 0:4 выиграл «Прогресс».

Серия продлится до трёх побед, поэтому командам предстоит сыграть друг с другом ещё как минимум два матча. Они пройдут друг за другом в Глазове 1 и 2 апреля. Зрителей ждут в ледовом дворце спорта «Глазов Арена» в 18:30.

Если победитель не будет определён, решающую игру проведут 5 апреля в Ангарске. 6+

У ижевской хоккейной команды «Ижсталь» результаты пока не такие радужные. Из четырёх матчей «сталевары» выиграли лишь один. 

