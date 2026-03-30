Ижевск. Удмуртия. Биатлонный комплекс имени Демидова в Ижевске с 30 марта открыт для свободного посещения, сообщается в группе комплекса в VK.

Все желающие могут потренироваться на территории комплекса, который будет доступен до конца майских праздников. Ранее здесь действовал график, когда трассы были отданы спортсменам-профессионалам, а для любителей выделялось ограниченное время. Теперь же комплекс открыт для всех без дополнительных ограничений.