Григорий Глебов останется капитаном команды «Ижсталь» на следующий сезон 

15:44, 13 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#ВХЛ\n#команда\n#спорт\n#ХК «Ижсталь»
Источник фото: пресс-служба ХК «ИЖСТАЛЬ»
В этом году он преодолел отметку в 800 матчей в ВХЛ.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» продлил контракт с капитаном команды Григорием Глебовым. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Григорий Глебов — воспитанник ижевской школы хоккея. В текущем сезоне защитник провёл 65 игр за сталеваров и набрал 25 (6+19) результативных баллов. Показатель полезности в регулярном чемпионате составил «+12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитан стал пятым хоккеистом в истории ВХЛ, который сыграл более 800 матчей в лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона.

