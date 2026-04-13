Ижевск. Удмуртия. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» продлил контракт с капитаном команды Григорием Глебовым. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Григорий Глебов — воспитанник ижевской школы хоккея. В текущем сезоне защитник провёл 65 игр за сталеваров и набрал 25 (6+19) результативных баллов. Показатель полезности в регулярном чемпионате составил «+12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитан стал пятым хоккеистом в истории ВХЛ, который сыграл более 800 матчей в лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Рамилем Сайфуллиным ещё на два сезона.