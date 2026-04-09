Две спортсменки из Удмуртии представят Россию на Первенстве мира по универсальному бою

13:10, 09 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#спорт\n#борьба\n#соревнования\n#медали
Источник фото: ИИ
Ранее они стали победительницами Первенства России.

Сочи. Краснодарский край. Две жительницы Удмуртии будут представлять Россию на Первенстве мира по универсальному бою (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. 

Соревнования состоятся в Челябинске в сентябре 2026 года. Елизавета Яковлева и Маргарита Касимова получили право показать себя на международной арене после того, как стали победительницами Первенства России по универсальному бою в Сочи. 

Всего в Первенстве России участвовало более 650 сильнейших спортсменов из 32 регионов России. Маргарита Касимова оказалась лучшей в категории до 48 кг, а Елизавета Яковлева — в категории до 52 кг.  

