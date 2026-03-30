Ханты-Мансийск. ХМАО. Спортсмены из Удмуртии взяли 26 медалей Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования прошли с 20 по 30 марта в Ханты-Мансийске (18+). В них участвовали около 80 атлетов из 10 регионов России.

В Чемпионате России Удмуртию представляли 8 спортсменов. Владислав Лекомцев завоевал пять золотых медалей и одну серебряную, Григорий Мурыгин взял три бронзы и одно серебро, Александр Вилков вернётся домой с пятью бронзовыми наградами, а Валентина Снигирева — с двумя.

На Первенстве России команда региона состояла из 6 лыжников. Дмитрий Чугаев единственный из них, кто взял золото, Тимофей Чистяков завоевал серебро, в копилке Степана Чайникова две серебряные и две бронзовые медали, Ульяна Поткина взяла две бронзы, а Артём Бобров — одну награду за третье место.