Разговоры о важном
ремесле историка
ремесле историка
Беседа о том,
где воздвигнут форпост патриотического воспитания в Удмуртии.
где воздвигнут форпост патриотического воспитания в Удмуртии.
Дмитрий Стрелков
журналист
28 марта 2026
28 марта 2026
Фото: ТГ-канал «Объединение МемИИиСтов»
Всемирный день историка отмечается 28 марта. Праздник появился в 2006 году по инициативе Российского исторического общества. Он направлен на признание заслуг исследователей, архивистов и музейных работников, сохраняющих культурное наследие, а также подчеркивает важность изучения прошлого для общества.
В этом году также исполняется 20 лет с того момента, как автор данной статьи окончил Исторический факультет УдГУ, ныне Институт истории и социологии. В преддверии праздника он решил побеседовать с двумя своими учителями на актуальные темы исторической науки. Оба учёных не оставляют равнодушными студентов до сих пор своими преподавательскими качествами. Каждый по-разному. Их имена известны в профессиональном сообществе не только в республике, но и в России, и за её пределами.
В этом году также исполняется 20 лет с того момента, как автор данной статьи окончил Исторический факультет УдГУ, ныне Институт истории и социологии. В преддверии праздника он решил побеседовать с двумя своими учителями на актуальные темы исторической науки. Оба учёных не оставляют равнодушными студентов до сих пор своими преподавательскими качествами. Каждый по-разному. Их имена известны в профессиональном сообществе не только в республике, но и в России, и за её пределами.
Первый собеседник — Виктор Пузанов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России УдГУ, Почётный работник сферы образования РФ, Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики.
— Недавно в нашей стране курс истории России сделали «более обязательным» для изучения как в школе, так и в вузе. На ваш взгляд, с чем это связано?
— Здесь нет никакой тайны. Ответ на этот вопрос содержится в «Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования». Речь идёт о «достижении общности целей преподавания истории в рамках высшего образования, прежде всего для воплощения идей гражданственности, патриотизма и общероссийского единства». Отмечается и важность истории для повышения общегуманитарной грамотности граждан, формирования всесторонне развитой личности. Образно выражаясь, истории отводится роль «социального клея».
— Здесь нет никакой тайны. Ответ на этот вопрос содержится в «Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования». Речь идёт о «достижении общности целей преподавания истории в рамках высшего образования, прежде всего для воплощения идей гражданственности, патриотизма и общероссийского единства». Отмечается и важность истории для повышения общегуманитарной грамотности граждан, формирования всесторонне развитой личности. Образно выражаясь, истории отводится роль «социального клея».
— Если отойти от политизирования, в чём позитив того, что «историю будет знать большее количество» людей?
— История учит понимать причинно-следственные связи, ощущать на личном уровне общность со своей страной, своим народом, их культурным наследием. Человек, который знает, как развивались события в прошлом, лучше понимает настоящее.
— История учит понимать причинно-следственные связи, ощущать на личном уровне общность со своей страной, своим народом, их культурным наследием. Человек, который знает, как развивались события в прошлом, лучше понимает настоящее.
— Как быть с тем, что историю пишут победители и новый политрежим может «переписывать» исторические сюжеты?
— Речь здесь, скорее, можно вести не столько о переписывании сюжетов, сколько об изменении интерпретаций исторических событий. Мы не в силах остановить процесс конъюнктурного переписывания истории, но как честные исследователи и граждане своей страны можем постараться минимизировать своё участие в нём.
Изучающим древность это проще сделать, чем историкам нового и новейшего времени. Не секрет, что быстрее всех «перестроились» во второй половине 1980-х – 1990-е годы публицисты, за ними — историки партии, исследователи истории социальных движений и буржуазного национализма. Эти товарищи следовали всегда строго за генеральной линией партии. И именно внешний импульс со стороны перестроечных процессов (а не логика внутреннего развития) стал главным фактором кардинальной смены научной и идеологической парадигмы у советских историков.
Не будь Перестройки с её гласностью и демократизацией, историки, вероятно, продолжали бы восхвалять марксистскую историческую науку, «гвоздить к позорному столбу» буржуазную историографию, клясться в верности ленинскому курсу и КПСС.
— Речь здесь, скорее, можно вести не столько о переписывании сюжетов, сколько об изменении интерпретаций исторических событий. Мы не в силах остановить процесс конъюнктурного переписывания истории, но как честные исследователи и граждане своей страны можем постараться минимизировать своё участие в нём.
Изучающим древность это проще сделать, чем историкам нового и новейшего времени. Не секрет, что быстрее всех «перестроились» во второй половине 1980-х – 1990-е годы публицисты, за ними — историки партии, исследователи истории социальных движений и буржуазного национализма. Эти товарищи следовали всегда строго за генеральной линией партии. И именно внешний импульс со стороны перестроечных процессов (а не логика внутреннего развития) стал главным фактором кардинальной смены научной и идеологической парадигмы у советских историков.
Не будь Перестройки с её гласностью и демократизацией, историки, вероятно, продолжали бы восхвалять марксистскую историческую науку, «гвоздить к позорному столбу» буржуазную историографию, клясться в верности ленинскому курсу и КПСС.
Конечно, имела бы место, как и прежде, определённая фронда, но, скорее всего, большинство её немногочисленных представителей подкрепляло бы свои научные новации многочисленными цитатами из трудов классиков марксизма-ленинизма, обвиняя оппонентов в том, что это они неправильно понимают К. Маркса, Ф. Энгельса или В. И. Ленина.
В то же время нельзя не признать, что насильно никто историю переписывать не заставлял, и первая четверть XXI столетия стала для российских историков эпохой свободы творчества и выражения мнений. Надеюсь, что мы избежим восстановления цензуры в явном или завуалированном виде.
Как быть простому читателю, не имеющему специального исторического образования, в условиях «переписывания» истории? Думаю, здесь нет большой проблемы. Большинство читателей одобряет ту точку зрения, которая ему импонирует.
Убедить их в обратном трудно, если только не грянут масштабные социально-политические коллизии, типа упомянутой выше «перестройки». Для читателя, пытающегося серьёзно разобраться в той или иной проблеме, есть, на мой взгляд, только один путь — изучение историографии проблемы.
В то же время нельзя не признать, что насильно никто историю переписывать не заставлял, и первая четверть XXI столетия стала для российских историков эпохой свободы творчества и выражения мнений. Надеюсь, что мы избежим восстановления цензуры в явном или завуалированном виде.
Как быть простому читателю, не имеющему специального исторического образования, в условиях «переписывания» истории? Думаю, здесь нет большой проблемы. Большинство читателей одобряет ту точку зрения, которая ему импонирует.
Убедить их в обратном трудно, если только не грянут масштабные социально-политические коллизии, типа упомянутой выше «перестройки». Для читателя, пытающегося серьёзно разобраться в той или иной проблеме, есть, на мой взгляд, только один путь — изучение историографии проблемы.
— Но тогда оправдан ли тезис «история ничему не учит»?
— Сложная логическая ловушка, созданная выдающимися мыслителями. Фраза «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории» приписывается Гегелю и часто упоминается как «парадокс Гегеля». Блистательный В. О. Ключевский внёс свою лепту в проблему: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
Вообще же здесь однозначного ответа, видимо, быть не может. Мы можем найти примеры того, как история «учит» и как «ничему не учит». В любом случае, прав Василий Осипович: она «наказывает за незнание уроков».
— Сложная логическая ловушка, созданная выдающимися мыслителями. Фраза «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории» приписывается Гегелю и часто упоминается как «парадокс Гегеля». Блистательный В. О. Ключевский внёс свою лепту в проблему: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
Вообще же здесь однозначного ответа, видимо, быть не может. Мы можем найти примеры того, как история «учит» и как «ничему не учит». В любом случае, прав Василий Осипович: она «наказывает за незнание уроков».
— Простыми словами, в чём польза изучения истории в междисциплинарном поле? Например, для студентов-экономистов, социологов, культурологов?
— Начну с наглядного примера. Один из выпускников исторического факультета первой половины 1990-х гг. пошёл получать второе высшее образование на экономфак. Потом в личной беседе он мне взахлеб и с гордостью рассказывал, как историческое образование помогает ему лучше понимать современные экономические процессы по сравнению с его однокурсниками.
Изучение экономических циклов, опыта крупных реформ позволяют лучше понимать логику экономического развития, обоснованность принятия тех или иных решений.
Социолог, анализируя современные социальные процессы, должен учитывать исторический опыт, последствия крупных социальных трансформаций, оказывающих до настоящего времени влияние на менталитет российского общества.
— Начну с наглядного примера. Один из выпускников исторического факультета первой половины 1990-х гг. пошёл получать второе высшее образование на экономфак. Потом в личной беседе он мне взахлеб и с гордостью рассказывал, как историческое образование помогает ему лучше понимать современные экономические процессы по сравнению с его однокурсниками.
Изучение экономических циклов, опыта крупных реформ позволяют лучше понимать логику экономического развития, обоснованность принятия тех или иных решений.
Социолог, анализируя современные социальные процессы, должен учитывать исторический опыт, последствия крупных социальных трансформаций, оказывающих до настоящего времени влияние на менталитет российского общества.
Не может работать продуктивно вне исторического знания и культуролог. Так, изучая тот или иной артефакт, он должен понимать смысл, заложенный в него в момент создания. Например, для понимания творчества Андрея Рублёва культурологу нужно знать историю церковного раскола, ордынского ига и исихазма (мистического учения). В противном случае работы иконописца будут восприниматься просто как рисунок.
— Есть ли такая польза, ощутимая для студентов-естественников?
— Знание истории для естественника, прежде всего, даёт понимание логики открытий и этический компас. Естественник создаёт механизмы, способные как облагодетельствовать человечество, так и погубить его. Знание истории позволяет исследователю сформировать внутренний тормоз, ответственность за будущие открытия. Кроме того, знание истории открытий помогает будущему учёному понять механизм их востребованности обществом.
— Знание истории для естественника, прежде всего, даёт понимание логики открытий и этический компас. Естественник создаёт механизмы, способные как облагодетельствовать человечество, так и погубить его. Знание истории позволяет исследователю сформировать внутренний тормоз, ответственность за будущие открытия. Кроме того, знание истории открытий помогает будущему учёному понять механизм их востребованности обществом.
— Можно ли воспитать патриотизм в контексте постижения исторической науки?
— Речь, думаю, следует вести о формировании патриотического чувства, взращивания глубокой, осознанной связи человека со своей страной, её культурой, историей и людьми. Этот процесс длительный и комплексный. У меня, и не только у меня, создаётся впечатление, что к патриотическому воспитанию у нас часто подходят формально: ввести этот предмет, а ещё тот, провести такое-то мероприятие и тому подобное.
— Речь, думаю, следует вести о формировании патриотического чувства, взращивания глубокой, осознанной связи человека со своей страной, её культурой, историей и людьми. Этот процесс длительный и комплексный. У меня, и не только у меня, создаётся впечатление, что к патриотическому воспитанию у нас часто подходят формально: ввести этот предмет, а ещё тот, провести такое-то мероприятие и тому подобное.
Зачастую это проводится в традиционных формах, которые плохо воспринимаются молодым поколением. А самое главное в патриотическом воспитании — это его корреляция с опытом социализации. Если молодому человеку будут говорить правильные слова, а они будут расходиться с окружающей его действительностью, эффективность такого воспитания не может быть высокой. И очень осторожно нужно относиться к носителям «квасного патриотизма».
Наглядный пример — похождения комиссара «Наших» (в 2007 году за активное участие в общественной деятельности и вклад в развитие молодёжного движения в России награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени), а потом «американского предпринимателя», PR-агента Джеффри Эпштейна, Марии Дроковой.
Наглядный пример — похождения комиссара «Наших» (в 2007 году за активное участие в общественной деятельности и вклад в развитие молодёжного движения в России награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени), а потом «американского предпринимателя», PR-агента Джеффри Эпштейна, Марии Дроковой.
Грань между патриотическим воспитанием и милитаризацией детства существует. Патриотическое воспитание направлено на формирование гражданской идентичности и любви к Родине, осознанию связи со своей страной, народом, культурой, природой. Милитаризация сужает цель до служения силовым структурам, направлена на подготовку к насилию, формирование образа врага, упрощённое восприятие мира.
— Не профессиональным историкам стоит ли изучать зарубежную историю, или знания об отечественной истории — не базовый минимум, а роскошный максимум на сегодня?
— Изучение зарубежной истории — обязательный инструмент для понимания истории отечественной. Без зарубежного контекста отечественная история превращается в набор случайных событий, а не логичный процесс.
Как можно понять историю преобразований Петра Великого, Великой Отечественной войны без знания процессов, происходивших в это время в мире? Знание зарубежной истории, это и инструмент для понимания особенностей и закономерностей исторического развития России.
— Изучение зарубежной истории — обязательный инструмент для понимания истории отечественной. Без зарубежного контекста отечественная история превращается в набор случайных событий, а не логичный процесс.
Как можно понять историю преобразований Петра Великого, Великой Отечественной войны без знания процессов, происходивших в это время в мире? Знание зарубежной истории, это и инструмент для понимания особенностей и закономерностей исторического развития России.
Вспоминается такой случай из «лихих 90-х». В то время очень популярны были научно-методические семинары. Один из них был посвящён особенностям исторического развития России, о которых тогда велись масштабные дебаты.
С докладом выступал известный удгушный профессор-русист, выделивший целый спектр «особенностей». Однако присутствовавшие на семинаре коллеги-всеобщники каждый из его тезисов без особых усилий опровергли. Это, в конце концов, докладчика выбило из колеи, и он закончил своё выступление растерянным: «Так что, выходит никаких особенностей и не было? Россия развивалась в общеевропейском русле»?
Здесь важно не то, кто был прав в описанной ситуации, а сама необходимость изучения истории России в контексте мировой истории.
С докладом выступал известный удгушный профессор-русист, выделивший целый спектр «особенностей». Однако присутствовавшие на семинаре коллеги-всеобщники каждый из его тезисов без особых усилий опровергли. Это, в конце концов, докладчика выбило из колеи, и он закончил своё выступление растерянным: «Так что, выходит никаких особенностей и не было? Россия развивалась в общеевропейском русле»?
Здесь важно не то, кто был прав в описанной ситуации, а сама необходимость изучения истории России в контексте мировой истории.
— Историческая наука в УдГУ сегодня. Насколько нас знают?
— Историческая наука УдГУ переживает нелёгкие времена. Оптимизация образования привела к огромному сокращению штатов (в начале нулевых на истфаке было 74 ставки, сейчас порядка 22–24, в зависимости от контингента).
Когда я в 1991 г. стал зав. кафедрой дореволюционной отечественной истории (из которой перед этим выделилась кафедра археологии, и у нас осталось 3 историка), то поставил цель сформировать кафедру таким образом, чтобы каждый изучаемый период был закрыт остепенённым специалистом. На определённом этапе этого достичь удалось, но потом пошли сокращения…
— Историческая наука УдГУ переживает нелёгкие времена. Оптимизация образования привела к огромному сокращению штатов (в начале нулевых на истфаке было 74 ставки, сейчас порядка 22–24, в зависимости от контингента).
Когда я в 1991 г. стал зав. кафедрой дореволюционной отечественной истории (из которой перед этим выделилась кафедра археологии, и у нас осталось 3 историка), то поставил цель сформировать кафедру таким образом, чтобы каждый изучаемый период был закрыт остепенённым специалистом. На определённом этапе этого достичь удалось, но потом пошли сокращения…
Негативно на занятия наукой сказывается огромная нагрузка, падающая на преподавателей. Если в 1990-е гг. преподаватель читал 2–4 курса, то теперь у многих 10–12 и даже 16 дисциплин! Тем не менее, наука развивается.
Активно публикуются археологи. Ни одно подразделение в УдГУ не имеет столько публикаций монографий в центральных коммерческих издательствах Москвы и Санкт-Петербурга, как кафедра истории России (за период с 2007 по 2024 г. опубликовано 13 монографий (3 в соавторстве). Всего же за последние 20 лет кафедрой истории России издано 26 монографий (из них 14 – коллективные). Больше всего публикаций в центральных издательствах – у профессора В. В. Долгова. Труды мои и Д. А. Котлярова отмечены как внесшие важный вклад в новейшую мировую историографию Древней Руси в специальном выпуске журнала RussianStudiesHu Historiographies of Rus’ («Российские исследования. Историографии Древней Руси»).
Активно публикуются археологи. Ни одно подразделение в УдГУ не имеет столько публикаций монографий в центральных коммерческих издательствах Москвы и Санкт-Петербурга, как кафедра истории России (за период с 2007 по 2024 г. опубликовано 13 монографий (3 в соавторстве). Всего же за последние 20 лет кафедрой истории России издано 26 монографий (из них 14 – коллективные). Больше всего публикаций в центральных издательствах – у профессора В. В. Долгова. Труды мои и Д. А. Котлярова отмечены как внесшие важный вклад в новейшую мировую историографию Древней Руси в специальном выпуске журнала RussianStudiesHu Historiographies of Rus’ («Российские исследования. Историографии Древней Руси»).
Активно на кафедре истории России публикуются студенты. Историки за 2023–2025 гг. опубликовали 33 работы. Особо следует отметить студентов направления Документоведение и архивоведение, выдавшие «на-гора» за этот же период 42 публикации. Это может показаться невероятным, но факт: все студенты ДиА к окончанию обучения имеют минимум одну научную публикацию. Из них за последние два года около трети – в зарубежных изданиях European Researcher. Series A.; Propaganda in the World and Local Conflicts; European Journal of Physical Education and Sport («Европейский исследователь». Серия А; «Пропаганда в мире и локальные конфликты»; «Европейский журнал физического воспитания и спорта»).
У нас учились уникальные студенты-магистранты (Л. Р. Прозоров, Н. В. Митюков, С. В. Ломаев).
У нас учились уникальные студенты-магистранты (Л. Р. Прозоров, Н. В. Митюков, С. В. Ломаев).
В настоящее время на заочном отделении программы «Отечественная история (История России)» (рук. проф. В. В. Долгов), учится Н. Н. Буканев — автор и основатель исторического канала «11 ЭКЮ», который опубликовал 2 монографии в издательстве АСТ.
Мы проводим престижные научные конференции. Ближайшая – Международная конференция «Восточная Европа в Средние века и Раннее новое время: Власть, Общество, Культура», памяти профессора Игоря Яковлевича Фроянова (1936–2020)» (18+), пройдёт 21–22 апреля 2026 г. Её соорганизатором выступит Витебский госуниверситет.
Наши партнёры: Витебский государственный университет (РБ); СПбГУ, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Южный федеральный университет; Институт этнографии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; ИРИ РАН; Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН; РГПУ им. А. И. Герцена; Санкт-Петербургская духовная академия; ТюмГУ.
Мы проводим престижные научные конференции. Ближайшая – Международная конференция «Восточная Европа в Средние века и Раннее новое время: Власть, Общество, Культура», памяти профессора Игоря Яковлевича Фроянова (1936–2020)» (18+), пройдёт 21–22 апреля 2026 г. Её соорганизатором выступит Витебский госуниверситет.
Наши партнёры: Витебский государственный университет (РБ); СПбГУ, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Южный федеральный университет; Институт этнографии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; ИРИ РАН; Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН; РГПУ им. А. И. Герцена; Санкт-Петербургская духовная академия; ТюмГУ.
— Есть ли у историков УдГУ научные школы сегодня?
— Несмотря на то, что Римма Дмитриевна Голдина находится на заслуженном отдыхе, продолжает работать созданная ею археологическая школа. На кафедре истории России развивается научная школа в области изучения истории Средневековой Руси, сформировавшаяся под влиянием традиций исторической школы санкт-петербургских университетских историков и являющаяся «дочерней» по отношению к школе И. Я. Фроянова.
— Несмотря на то, что Римма Дмитриевна Голдина находится на заслуженном отдыхе, продолжает работать созданная ею археологическая школа. На кафедре истории России развивается научная школа в области изучения истории Средневековой Руси, сформировавшаяся под влиянием традиций исторической школы санкт-петербургских университетских историков и являющаяся «дочерней» по отношению к школе И. Я. Фроянова.
— Что сегодня представляет из себя историческое образование в УдГУ? Кем можно стать и какими навыками овладеть, кроме «стать школьным учителем»?
— В институте есть направления подготовки: «История», «Документоведение и архивоведение», «Международные отношения», «Политология». Новым является документоведение и архивоведение (осуществлено пока два выпуска). Выпускники ДиА занимаются созданием и внедрением систем электронного документооборота, организацией архивов и баз данных, обеспечивают эффективное управление информацией. От их работы зависит не только оперативность процессов, но и имидж компании.
— В институте есть направления подготовки: «История», «Документоведение и архивоведение», «Международные отношения», «Политология». Новым является документоведение и архивоведение (осуществлено пока два выпуска). Выпускники ДиА занимаются созданием и внедрением систем электронного документооборота, организацией архивов и баз данных, обеспечивают эффективное управление информацией. От их работы зависит не только оперативность процессов, но и имидж компании.
Наши выпускники обладают уникальным набором навыков: они умеют работать с большими массивами информации, анализировать источники, выявлять причинно-следственные связи, грамотно излагать мысли письменно и устно. Это открывает двери в гораздо более широкий круг профессий, чем просто школа или музей: научные учреждения, музеи, архивы и библиотеки, журналистика, издательское дело, госслужба, бизнес, IT и корпоративный сектор (GR-менеджер, Data-архивист, специалист по туризму).
— Каковы перспективы развития Института истории как учебно-научного подразделения вуза и каковы перспективы развития как базы патриотического воспитания?
— У нас расписан план работы до 2030 года. Он оптимистичный, но выполнение его зависит не только от нас, но и от общей ситуации в стране, и в системе высшего образования в частности. Грядут новые реформы высшей школы, поэтому делать далеко идущие прогнозы, на мой взгляд, преждевременно. Могу только утверждать, что ИИиС является форпостом патриотического воспитания в Удмуртии.
— У нас расписан план работы до 2030 года. Он оптимистичный, но выполнение его зависит не только от нас, но и от общей ситуации в стране, и в системе высшего образования в частности. Грядут новые реформы высшей школы, поэтому делать далеко идущие прогнозы, на мой взгляд, преждевременно. Могу только утверждать, что ИИиС является форпостом патриотического воспитания в Удмуртии.
— Сегодня в Ижевске, Удмуртии, на федеральном уровне есть россыпь людей, издающих монографии, статьи, видеосюжеты в количестве большем, чем иные «рыбаки и греки». Не всегда они являются настоящими и «порядочными» историками. Как обывателю научиться отличать зёрна от плевел, учёного от популиста?
— Я давно занимаюсь научной редактурой в журналах и сборниках. Мой опыт позволяет быстро отличить «оригинал» от «подделки». Но давать советы другим я бы поостерегся, поскольку универсальным условием «отличать зёрна от плевел» являются только знание и опыт.
— Я давно занимаюсь научной редактурой в журналах и сборниках. Мой опыт позволяет быстро отличить «оригинал» от «подделки». Но давать советы другим я бы поостерегся, поскольку универсальным условием «отличать зёрна от плевел» являются только знание и опыт.
Вторым собеседником стал упомянутый выше учёный Вадим Долгов, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, Заслуженный работник образования Российской Федерации, председатель Ижевского отделения РВИО.
— Так для чего же нужна история?
— История обществу нужна, как память человеку. Человек, потерявший память, — это идиот. Таким же идиотом становится общество, потерявшее историю.
Скептик, считающий себя «рациональным», может возразить: что мне до общества и его памяти? Я живу сам собой, мне безразлично, что там пишут в учебниках.
Но это мнимая рациональность.
Человек — животное общественное, как сказал Аристотель.
И если общество начнёт сходить с ума, составляющим его индивидам придётся плохо.
Это несчастье произошло с Украиной. Причём, произошло это задолго до того, как это заметили «широкие народные массы». Поначалу это было очевидно только историкам. Мы видели, что творят наши украинские коллеги, и за рюмкой чая спрашивали их: «зачем?»
Они отвечали, что в эпоху постмодерна не может быть никакой «истины», а только мнения. И они эти мнения будут формировать.
Надо сказать, у них всё прекрасно получилось.
Так, Украина вдруг стала одновременно и Единственной Русью.
Оказалось, Россия до 1721 года именовалась «Московией».
Оказалось, что на Украине не было крепостного права, а были сплошные «казаки».
Оказалось, что Украина как отдельное государство воевало с Гитлером. Даже и фронт назывался «Украинский».
Оказалось, что серп и молот ничем не отличаются от нацистской свастики.
И много ещё чего интересного «оказалось».
Украинские коллеги, формировавшие все эти «конструкции», прекрасно знали, что это ложь. Их это нисколько не волновало. Они формулировали «национальный миф». Чувствовали себя вершителями судеб. И действительно стали ими. Но судьбы эти оказались отнюдь не счастливыми. Сотни тысяч людей уже погибли из-за этой лжи.
И, увы, погибнет ещё немало.
Скептик, считающий себя «рациональным», может возразить: что мне до общества и его памяти? Я живу сам собой, мне безразлично, что там пишут в учебниках.
Но это мнимая рациональность.
Человек — животное общественное, как сказал Аристотель.
И если общество начнёт сходить с ума, составляющим его индивидам придётся плохо.
Это несчастье произошло с Украиной. Причём, произошло это задолго до того, как это заметили «широкие народные массы». Поначалу это было очевидно только историкам. Мы видели, что творят наши украинские коллеги, и за рюмкой чая спрашивали их: «зачем?»
Они отвечали, что в эпоху постмодерна не может быть никакой «истины», а только мнения. И они эти мнения будут формировать.
Надо сказать, у них всё прекрасно получилось.
Так, Украина вдруг стала одновременно и Единственной Русью.
Оказалось, Россия до 1721 года именовалась «Московией».
Оказалось, что на Украине не было крепостного права, а были сплошные «казаки».
Оказалось, что Украина как отдельное государство воевало с Гитлером. Даже и фронт назывался «Украинский».
Оказалось, что серп и молот ничем не отличаются от нацистской свастики.
И много ещё чего интересного «оказалось».
Украинские коллеги, формировавшие все эти «конструкции», прекрасно знали, что это ложь. Их это нисколько не волновало. Они формулировали «национальный миф». Чувствовали себя вершителями судеб. И действительно стали ими. Но судьбы эти оказались отнюдь не счастливыми. Сотни тысяч людей уже погибли из-за этой лжи.
И, увы, погибнет ещё немало.
Что вы всё про украинцев?
Предвижу возражения от того же «рационала», что и наша русская история содержит тоже множество лжи и мифов, которые транслируются «продажными историками» с целью пропаганды.
Однако это не так.
Понимаю, что моё утверждение вызовет множество кривых ухмылок, «понимающего» закатывания глаз и прочего.
Понимаю и, тем не менее, повторю: это не так. У русской имперской и советской исторической науки не было необходимости ничего выдумывать. История, которая привела к формированию крупнейшего в мире государства, красива и без лживых украшений.
История России временами жестока. Как жестока превосходящая сила, раз за разом побеждающая вражескую слабость.
История России временами иррациональна. Как иррациональна сама жизнь.
История России — это всегда история величия и подвига. Хотя мы, возможно, хотели бы жить в тепле и покое безо всяких подвигов. Однако история не обязана прислушиваться к нашим желаниям. Чем раньше вы об этом узнаете — тем будет лучше для всех.
Однако это не так.
Понимаю, что моё утверждение вызовет множество кривых ухмылок, «понимающего» закатывания глаз и прочего.
Понимаю и, тем не менее, повторю: это не так. У русской имперской и советской исторической науки не было необходимости ничего выдумывать. История, которая привела к формированию крупнейшего в мире государства, красива и без лживых украшений.
История России временами жестока. Как жестока превосходящая сила, раз за разом побеждающая вражескую слабость.
История России временами иррациональна. Как иррациональна сама жизнь.
История России — это всегда история величия и подвига. Хотя мы, возможно, хотели бы жить в тепле и покое безо всяких подвигов. Однако история не обязана прислушиваться к нашим желаниям. Чем раньше вы об этом узнаете — тем будет лучше для всех.
— Это всё красивые слова, а польза-то в чём?
— Про «конкретную пользу». Зачем история студентам неисторических специальностей?
Те, кто знает историю, вовремя вывели активы с западных торговых площадок, а не сидели в американских фондах до их блокировки для русских инвесторов.
Те, кто знает историю, не покупал недвижимость, например, в Эстонии, несмотря на «привлекательные цены».
Те, кто знает историю, понимают смысл внешней политики России на настоящем этапе. А понимать не только приятно, но и полезно.
История — это и благородная «игра в бисер», и разящий меч, и кузница духа.
Те, кто знает историю, вовремя вывели активы с западных торговых площадок, а не сидели в американских фондах до их блокировки для русских инвесторов.
Те, кто знает историю, не покупал недвижимость, например, в Эстонии, несмотря на «привлекательные цены».
Те, кто знает историю, понимают смысл внешней политики России на настоящем этапе. А понимать не только приятно, но и полезно.
История — это и благородная «игра в бисер», и разящий меч, и кузница духа.
— А про «переписывание»?
— Историю вообще невозможно переписать. Она уже произошла и недоступна нашему влиянию. Что же до исторических повествований, то ради любопытства можно взять три гимназических учебника: имперский, советский и современный. В них может отличаться оценка текущей ситуации, которая пока не стала историей, но описание произошедших событий стабильно. И даже выводы об их историческом значении не меняются, если не совершается какое-нибудь важное открытие.
— И с какого возраста надо «погружать» в историю?
— Истории нужно учить с детства. Читать историю. Играть в историю. Спорить об истории.
Нередко в интернете можно прочитать укоры в том, что «уже и детей милитаризируют». Гневные реплики пишут под фотографиями детей в военной форме, обвиняют в чём попало родителей и учителей.
Меж тем, мальчики всегда играли в войну. Во все времена. Даже среди новгородских древностей встречаются маленькие деревянные мечи, кинжалы и копья: под детскую руку.
Такие игры не милитаризируют общество. Не подталкивают его к войне, но воспитывают молодое поколение устойчивым к агрессии.
Если кто-то думает, что агрессии на Земле с наступлением «гуманной» эпохи стало меньше, — это заблуждение.
Увы, нет.
К ней приходится быть готовым.
Что означает «быть готовым к агрессии»?
Это означает — уметь её отразить.
Это означает защитить свою страну и иметь физические и душевные силы даже в тяжёлых условиях жить, творить, заводить семьи и рожать детей.
История прошедшего даёт нам возможность хоть как-то подготовиться к будущему.
Затем она и нужна.
Нередко в интернете можно прочитать укоры в том, что «уже и детей милитаризируют». Гневные реплики пишут под фотографиями детей в военной форме, обвиняют в чём попало родителей и учителей.
Меж тем, мальчики всегда играли в войну. Во все времена. Даже среди новгородских древностей встречаются маленькие деревянные мечи, кинжалы и копья: под детскую руку.
Такие игры не милитаризируют общество. Не подталкивают его к войне, но воспитывают молодое поколение устойчивым к агрессии.
Если кто-то думает, что агрессии на Земле с наступлением «гуманной» эпохи стало меньше, — это заблуждение.
Увы, нет.
К ней приходится быть готовым.
Что означает «быть готовым к агрессии»?
Это означает — уметь её отразить.
Это означает защитить свою страну и иметь физические и душевные силы даже в тяжёлых условиях жить, творить, заводить семьи и рожать детей.
История прошедшего даёт нам возможность хоть как-то подготовиться к будущему.
Затем она и нужна.
В оформлении использованы фото из личных архивов автора и героев публикации, а также изображения, сгенерированные при помощи искусственного интелекта.