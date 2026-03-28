— История обществу нужна, как память человеку. Человек, потерявший память, — это идиот. Таким же идиотом становится общество, потерявшее историю.



Скептик, считающий себя «рациональным», может возразить: что мне до общества и его памяти? Я живу сам собой, мне безразлично, что там пишут в учебниках.



Но это мнимая рациональность.



Человек — животное общественное, как сказал Аристотель.



И если общество начнёт сходить с ума, составляющим его индивидам придётся плохо.



Это несчастье произошло с Украиной. Причём, произошло это задолго до того, как это заметили «широкие народные массы». Поначалу это было очевидно только историкам. Мы видели, что творят наши украинские коллеги, и за рюмкой чая спрашивали их: «зачем?»



Они отвечали, что в эпоху постмодерна не может быть никакой «истины», а только мнения. И они эти мнения будут формировать.



Надо сказать, у них всё прекрасно получилось.



Так, Украина вдруг стала одновременно и Единственной Русью.



Оказалось, Россия до 1721 года именовалась «Московией».



Оказалось, что на Украине не было крепостного права, а были сплошные «казаки».



Оказалось, что Украина как отдельное государство воевало с Гитлером. Даже и фронт назывался «Украинский».



Оказалось, что серп и молот ничем не отличаются от нацистской свастики.



И много ещё чего интересного «оказалось».



Украинские коллеги, формировавшие все эти «конструкции», прекрасно знали, что это ложь. Их это нисколько не волновало. Они формулировали «национальный миф». Чувствовали себя вершителями судеб. И действительно стали ими. Но судьбы эти оказались отнюдь не счастливыми. Сотни тысяч людей уже погибли из-за этой лжи.



И, увы, погибнет ещё немало.