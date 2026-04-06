Ханты-Мансийск. ХМАО. Два спортсмена из Удмуртии взяли золото на XIII Международном Югорском лыжном марафоне «Ugra Ski» («Югра лыжи») (18+). Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

Соревнования прошли 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске. Спортсмены бежали дистанции 5, 15, 25 и 50 км свободным стилем и классикой. А также прошёл ретрозабег на 8 км и детский старт на 500 м.

В первый день марафона лыжник из Удмуртии Дмитрий Баграшов взял золото на дистанции 50 км. Он проехал это расстояние свободным стилем за 1 час 59 минут 50 секунд.

5 апреля в гонке на 50 км классическим стилем отличилась спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева. Она преодолела дистанцию первой, её результат — 2:35:14.

А в мужской гонке на 50 км Дмитрий Баграшов пришёл третьим.