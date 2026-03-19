Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Юные удмуртские спортсмены взяли 10 медалей на Чемпионате и Первенстве России по спорту ЛИН

Юные удмуртские спортсмены взяли 10 медалей на Чемпионате и Первенстве России по спорту ЛИН
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#теннис\n#лыжные гонки\n#дети
Источник фото: Минспорт Удмуртии
Они отличились в настольном теннисе и лыжных гонках.

Чебоксары. Чувашская Республика. Спортсмены из Удмуртии завоевали 10 медалей на Чемпионате и Первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (18+). Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

В Чебоксарах прошли соревнования в дисциплине «настольный теннис». В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов. Удмуртию представили 7 человек.

Трое ребят взяли медали в одиночном разряде. Ученица Светлянской школы-интерната Валерия Дерюшева завоевала золото. Валерия Голышева из Старозятцинской школы-интерната и Михаил Семенов из Каракулинской школы для обучающихся с ОВЗ стали бронзовыми призёрами.

В парном разряде лучшими стали Валерия Дерюшева и Валерия Голышева. На третьем месте оказалась пара Михаила Семенова и Артёма Стремоусова из Новомултанской школы-интерната.

А также в марте в Кировской области прошло первенство России по лыжным гонкам по спорту ЛИН (18+). Сборная команда Удмуртии, состоящая из четырёх человек, впервые участвовала в соревнованиях такого уровня.

Ученица Озоно-Чепецкой школы-интерната Ксения Варзегова взяла сразу три медали: серебро за гонку 3 км свободным стилем и бронзу за спринт и гонку 3 км классическим стилем.

Арсений Чухланцев из Соколовской школы-интерната вошёл в пятёрку лучших на дистанции 5 км свободным стилем. 

