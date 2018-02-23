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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

08:46, 23 февраля, 2018
Георгий Поветкин
08:46, 23 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
Фото: rusjev.net
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За короткий и произвольный прокаты спортсменка в сумме набрала 239,57 балла.

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане. За короткий и произвольный прокаты спортсменка в сумме набрала 239,57 балла. 

Сегодня женщины-одиночницы представили свои произвольные программы. Подопечная Этери Тутберидзе набрала 156,65 балла. После нее на лед вышла канадка Кейтлин Осмонд, которая располагалась на третьем месте после короткой программы. Она получила от судей за свой прокат 152,15 (231,02 в сумме). Затем выступила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и набрала в сумме 238.26 балла, заняв второе место.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова также завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях и побила мировой рекорд при исполнении короткой программы.

08:46, 23 февраля, 2018
Георгий Поветкин
3334
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

 

 

 

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