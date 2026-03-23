Красноярск. Красноярский край. В Красноярске завершилась эстафетная гонка в рамках Первенства России по биатлону, где с достойным результатом выступили спортсменки из Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Второе место в составе второй сборной Приволжского федерального округа заняли воспитанницы удмуртской школы биатлона Гульназ Гимадрисламова и Аделия Гатауллина. Они привезут домой серебряные медали.

