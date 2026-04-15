Спортсмен из Воткинска взял два золота на первом в истории чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу

12:59, 15 апреля, 2026
Максим Александров
#Воткинск\n#Москва\n#спорт\n#единоборства\n#золото\n#победа
Источник фото: ИИ
Ярослав Балакирев победил среди юниоров и взрослых.

Москва. Житель Воткинска победил на первом чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу (18+). Об этом сообщает администрация города.

Чемпионат проходил в Москве 11 и 12 апреля. Состязания приурочили к 100-летию джиу-джитсу в России. На татами вышли свыше тысячи спортсменов со всех регионов.

Удмуртию представлял воспитанник воткинской Академии единоборств Ярослав Балакирев. Он заявился сразу в две категории: юниоры — 16–17 лет и взрослые — 18 лет и больше. В обеих взял золотые медали.

Таким образом, Балакирев стал абсолютным чемпионом первого в истории российского турнира по бразильскому джиу-джитсу.

