Школьник из Ижевска выступит в шоу «Суперниндзя. Дети»

Школьник из Ижевска выступит в шоу «Суперниндзя. Дети»
Максим Александров
#Ижевск\n#спорт\n#СТС
Источник фото: пресс-служба телеканала СТС
Его тренирует спортсмен из столицы Удмуртии, который участвовал в передаче три раза.

Москва. Лев Гущин примет участие в третьем сезоне телепроекта «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

13-летнего участника готовил трижды финалист «Суперниндзя» Влас Гаврилов — тот самый спортсмен, за которого юный ижевчанин болел во время просмотра шоу.

Напомним, Влас Гаврилов из Ижевска участвовал в телепроекте три раза — в 2023, 2024 и 2025 годах. 

«Горжусь, что занимаюсь с таким легендарным спортсменом. Для меня важно не подвести его: эта мысль вызывает сильный страх. Стресс снимаю вязанием: процесс увлекательный, помогает отпустить плохие мысли», — рассказал Лев.

Влас Гаврилов признался, что в роли наставника переживает даже сильнее, чем когда выступал сам. По его словам, на трассе главное не физическая подготовка, а настрой: давление создают трибуны, свет и камеры.

Всего 86-метровую полосу препятствий пройдут 180 участников из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Призовой фонд — 6 млн рублей, его разделят победители в трёх возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет.

Третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети» с участием юного ижевчанина выходит 5 апреля в 18:00 на СТС.

