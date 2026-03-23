Москва. Лев Гущин примет участие в третьем сезоне телепроекта «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

13-летнего участника готовил трижды финалист «Суперниндзя» Влас Гаврилов — тот самый спортсмен, за которого юный ижевчанин болел во время просмотра шоу.

Напомним, Влас Гаврилов из Ижевска участвовал в телепроекте три раза — в 2023, 2024 и 2025 годах.

«Горжусь, что занимаюсь с таким легендарным спортсменом. Для меня важно не подвести его: эта мысль вызывает сильный страх. Стресс снимаю вязанием: процесс увлекательный, помогает отпустить плохие мысли», — рассказал Лев.

Влас Гаврилов признался, что в роли наставника переживает даже сильнее, чем когда выступал сам. По его словам, на трассе главное не физическая подготовка, а настрой: давление создают трибуны, свет и камеры.

Всего 86-метровую полосу препятствий пройдут 180 участников из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Призовой фонд — 6 млн рублей, его разделят победители в трёх возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет.

Третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети» с участием юного ижевчанина выходит 5 апреля в 18:00 на СТС.