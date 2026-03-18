Тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева рассказала в беседе с «Газетой.ру», как начать тренироваться весной, чтобы не навредить себе.

По её словам, после зимы организм находится в «холодном» состоянии.

«Связки менее эластичны, суставы ощущаются зажатыми, иммунитет работает на пониженных оборотах. Именно поэтому первые две-три недели весеннего сезона стоит посвятить не рекордам, а плавному возвращению тонуса. Начинать лучше с коротких умеренных нагрузок, а каждую тренировку открывать разминкой продолжительностью минимум 10-15 минут. Это особенно актуально в марте и апреле, когда мышцы и связки еще не адаптировались к активному движению», — поделилась Мальцева.

Эксперт также отметила, что весна сама «зовёт» на улицу, поэтому можно заниматься бегом или ездой на велосипеде. Такие занятия можно чередовать с залом.

«Новичкам в беге подойдет интервальный формат, например, пять минут трусцой и две минуты быстрой ходьбы, причем лучше выбирать грунтовые дорожки в парках, поскольку они мягче асфальта для суставов. Велосипед дает отличную низкоударную кардионагрузку», — рассказала тренер.

Для зала подойдёт пилатес. Он укрепляет глубокие мышцы кора, формирует мышечный корсет, который защитит спину при нарастании нагрузок. Функциональные круговые тренировки с собственным весом, резинками или легкими гантелями быстрее всего возвращают общую форму, сжигают много калорий и задействуют все мышечные группы разом.

Тренер также напомнила, что при занятиях необходимо следить за питьевым режимом, а во время тренировок на улице — одеваться слоями, чтобы не заболеть.