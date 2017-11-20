Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова победила на Гран-при Франции

Подопечная Этери Тутберидзе переписала свои личные рекорды по произвольной программе - 151.34 балла и по сумме двух выступлений - 213.80.

Гренобль. Франция. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при во Франции. Подопечная Этери Тутберидзе переписала свои личные рекорды по произвольной программе - 151.34 балла и по сумме двух выступлений - 213.80.

Еще одна россиянка Мария Сотскова завоевала серебро, также показав «сизн бест» в произвольной программе - 140.99 и в сумме - 208.78. Канадка Кейтлин Осмонд, лидировавшая после короткой программы, не избежала помарок в произвольной и стала лишь четвертой, но по сумме «двоеборья» - третьей.

Все три фигуристки вышли в финале серии Гран-при, который состоится в начале декабря в Японии.

Отметим, что еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева завершила соревнования на 9-м месте.