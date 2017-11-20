  • $ 59.63 ↓
  • € 70.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова победила на Гран-при Франции

      09:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      347
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#Франция\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      347
      0

      Подопечная Этери Тутберидзе переписала свои личные рекорды по произвольной программе - 151.34 балла и по сумме двух выступлений - 213.80.

      Гренобль. Франция. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на этапе Гран-при во Франции. Подопечная Этери Тутберидзе переписала свои личные рекорды по произвольной программе - 151.34 балла и по сумме двух выступлений - 213.80.

      Еще одна россиянка Мария Сотскова завоевала серебро, также показав «сизн бест» в произвольной программе - 140.99 и в сумме - 208.78. Канадка Кейтлин Осмонд, лидировавшая после короткой программы, не избежала помарок в произвольной и стала лишь четвертой, но по сумме «двоеборья» - третьей.

      Все три фигуристки вышли в финале серии Гран-при, который состоится в начале декабря в Японии.

      Отметим, что еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева завершила соревнования на 9-м месте.

      09:00, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      347
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#Франция\n#фигурное катание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      11255

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      6639
      09:31, 19 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5798
      12:39, 14 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      5696
      18:41, 16 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      4813
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      3264

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1807
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1063
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      890
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      836
      19:24, 16 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1473

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1228
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      944
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      714
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      653
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017