«Ижсталь» уступила «Химику» в домашнем матче

09:52, 31 марта, 2026
Максим Александров
«Ижсталь» уступила «Химику» в домашнем матче
09:52, 31 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#спорт\n#хоккей\n#«Ижсталь»
Источник фото: ИИ
Игра завершилась со счётом 1:4.

Ижевск. Удмуртия. Встреча «Ижстали» и «Химика» из Воскресенска в Ижевске завершилась со счётом 1:4. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гости открыли счёт меньше, чем за три минуты: Александр Пашин из «Химика» обошёл «сталеваров» Дениса Дюрягина и Владимира Табатчикова. 

Спустя 40 секунд воскресенцы удвоили преимущество — Станислав Яровой отдал передачу на Алексея Красничука, и тот поразил ворота хоккеистов из Ижевска.

Во втором периоде Игнат Коротких довёл счёт до 0:3, забросив шайбу в ближнюю девятку.

В начале третьего отрезка Станислав Яровой обыграл Марка Янчевского и переиграл вратаря «Ижстали» Максима Лубского — 0:4.

Сталевары размочили счёт на 43-й минуте: Артём Мурылев с дальней дистанции обошёл Евгения Волохина.

Матч завершился со счётом 1:4 в пользу «Химика».

Сегодня «Ижсталь» отправляется в Воскресенск, где 2 апреля проведёт следующий матч против «Химика».

Напомним, в конце прошлой недели домашняя игра с «Химиком» в плей-офф закончилась поражением «Ижстали». 

