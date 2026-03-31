Ижевск. Удмуртия. Встреча «Ижстали» и «Химика» из Воскресенска в Ижевске завершилась со счётом 1:4. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гости открыли счёт меньше, чем за три минуты: Александр Пашин из «Химика» обошёл «сталеваров» Дениса Дюрягина и Владимира Табатчикова.

Спустя 40 секунд воскресенцы удвоили преимущество — Станислав Яровой отдал передачу на Алексея Красничука, и тот поразил ворота хоккеистов из Ижевска.

Во втором периоде Игнат Коротких довёл счёт до 0:3, забросив шайбу в ближнюю девятку.

В начале третьего отрезка Станислав Яровой обыграл Марка Янчевского и переиграл вратаря «Ижстали» Максима Лубского — 0:4.

Сталевары размочили счёт на 43-й минуте: Артём Мурылев с дальней дистанции обошёл Евгения Волохина.

Сегодня «Ижсталь» отправляется в Воскресенск, где 2 апреля проведёт следующий матч против «Химика».

Напомним, в конце прошлой недели домашняя игра с «Химиком» в плей-офф закончилась поражением «Ижстали».