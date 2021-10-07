Итоги дня: грядущее закрытие кинотеатров из-за ковида в Удмуртии и создание комиссии по передаче госимущества церкви

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. Утром, 7 октября, стало известно о ещё 288 заболевших коронавирусом жителях Удмуртии. 11 пациентов скончались, 224 — выздоровели и их выписали.

Ограничения жизни

На сайте главы и правительства вышло распоряжение за подписью главы Удмуртии, согласно которому с 7 октября заведениям общепита запрещается работать с 23:00 до 07:00. С 11 октября и до особого распоряжения закроются кинотеатры и ночные клубы.

В документе сказано, что с 7 октября приостанавливается проведение профилактическим медосмотров и различных диспансеризаций.

Новая комиссия

В Удмуртии учредили новый правительственную комиссию. Отмечается, что новый орган займётся вопросами, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности.

Без изменений

В Сарапуле подвели итоги опроса по определению способа оплаты населением отопления. Большинство участников голосования выбрали традиционную схему — платить равными долями в течение года.

Наступление мошенников

В Ижевске активизировались телефонные мошенники. Они уже два дня ведут веерный обзвон стационарных домашних телефонов с расчётом на то, что данным видом связи в основном пользуются пожилые граждане.

Реакция бизнеса

Новые ограничения, введённые из-за распространения коронавируса в Удмуртии, внесли изменения в работу организаций общественного питания. «Сусанин» узнал у предпринимателей, как они пережили первую «ограничительную» неделю.