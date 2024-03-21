В Генпрокуратуре посчитали инсценировкой предполагаемую смерть «крабового короля» Олега Кана

Москва. Объявленный в розыск сахалинский бизнесмен Олег Кан может быть жив, а заявления о его смерти являются инсценировкой. Об этом на заседании арбитражного суда заявил представитель Генпрокуратуры России, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

19 марта адвокаты попросили закрыть дело в отношении предпринимателя в связи с его смертью. Однако эту информацию не подтвердили органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Также, по данным правоохранительных органов, родственники Кана не обращались в ведомства для регистрации его смерти.

Прозванный «крабовым королем» Олег Кан организовал на Сахалине несколько крупных компаний по добыче ценных морских биоресурсов. Его обвиняют в убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, ведшего аналогичный бизнес. Также в отношении Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде морепродуктов в Китай, Южную Корею и Японию в 2014–2019 годах.