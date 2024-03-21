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В Генпрокуратуре посчитали инсценировкой предполагаемую смерть «крабового короля» Олега Кана

09:59, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Генпрокуратуре посчитали инсценировкой предполагаемую смерть «крабового короля» Олега Кана
09:59, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
152
0
#Москва\n#Сахалин\n#море\n#рыба\n#добыча\n#контрабанда\n#убийство\n#расследования\n#обвинение\n#суд\n#смерть\n#Генпрокуратура
Фото: pxhere.com
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Бизнесмена разыскивают по обвинениям в убийстве конкурента и контрабанде морепродуктов.

Москва. Объявленный в розыск сахалинский бизнесмен Олег Кан может быть жив, а заявления о его смерти являются инсценировкой. Об этом на заседании арбитражного суда заявил представитель Генпрокуратуры России, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

19 марта адвокаты попросили закрыть дело в отношении предпринимателя в связи с его смертью. Однако эту информацию не подтвердили органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Также, по данным правоохранительных органов, родственники Кана не обращались в ведомства для регистрации его смерти.

Прозванный «крабовым королем» Олег Кан организовал на Сахалине несколько крупных компаний по добыче ценных морских биоресурсов. Его обвиняют в убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, ведшего аналогичный бизнес. Также в отношении Кана возбуждено уголовное дело о контрабанде морепродуктов в Китай, Южную Корею и Японию в 2014–2019 годах.

09:59, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
152
0
#Москва\n#Сахалин\n#море\n#рыба\n#добыча\n#контрабанда\n#убийство\n#расследования\n#обвинение\n#суд\n#смерть\n#Генпрокуратура