Криминального авторитета Шакро Молодого выпустят из колонии условно-досрочно

Усть-Лабинск. Краснодарский край. Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, выйдет из колонии по УДО. Прошение осужденного об условно-досрочном освобождении удовлетворил Усть-Лабинский суд Краснодарского края, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что заседание суда по ходатайству Калашова прошло 13 марта в закрытом режиме. РИА Новости сообщает, что решение было принято по медицинским показаниям. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Захария Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство. Как было установлено следствием, Шакро Молодой требовал деньги у владельца московского ресторана Elements. Спор обернулся перестрелкой, в которой погибли 2 человека. Всего на счету Калашова 3 судимости. Ряд СМИ называют Шакро Молодого главным авторитетом российского преступного мира.