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Криминального авторитета Шакро Молодого выпустят из колонии условно-досрочно

17:41, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Криминального авторитета Шакро Молодого выпустят из колонии условно-досрочно
17:41, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Краснодарский край\n#тюрьмы\n#колония\n#суд\n#свобода\n#криминал\n#УДО
Фото: pxhere.com
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Прошение осужденного об УДО удовлетворил суд в Краснодарском крае.

Усть-Лабинск. Краснодарский край. Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, выйдет из колонии по УДО. Прошение осужденного об условно-досрочном освобождении удовлетворил Усть-Лабинский суд Краснодарского края, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что заседание суда по ходатайству Калашова прошло 13 марта в закрытом режиме. РИА Новости сообщает, что решение было принято по медицинским показаниям. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Захария Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство. Как было установлено следствием, Шакро Молодой требовал деньги у владельца московского ресторана Elements. Спор обернулся перестрелкой, в которой погибли 2 человека. Всего на счету Калашова 3 судимости. Ряд СМИ называют Шакро Молодого главным авторитетом российского преступного мира.

17:41, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Краснодарский край\n#тюрьмы\n#колония\n#суд\n#свобода\n#криминал\n#УДО